ВВС Великобритании в ходе 10000-мильного полета подслушивали переговоры русской армии

В мире
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Возможности современной аппаратуры позволяют сканировать эфир на расстоянии.

Возможности современной аппаратуры позволяют сканировать эфир на расстоянии.

Миссия не только предоставила ценные разведданные, но и «послала мощный сигнал о единстве НАТО Путину и нашим противникам».

Два современных самолета-разведчика Королевских ВВС Великобритании совершили на днях 12-часовой полет вдоль восточного фланга НАТО, патрулируя границы России. Об этом сообщила пресс-служба британского оборонного ведомства. Самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint и патрульный самолет P-8A Poseidon преодолели почти 10 000 миль от Крайнего Севера вдоль российских границ, пролетев вблизи воздушного пространства Беларуси и Украины.

Миссия, направленная на «демонстрацию оперативной готовности Великобритании и коллективной решимости НАТО», была проведена после неоднократных вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство альянса за последний месяц, отмечается в сообщении. Операцию поддерживал самолет-заправщик KC-135 Stratotanker ВВС США из 100-го авиационного заправочного крыла, что позволило расширить оперативный радиус действий британских самолетов.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что миссия не только предоставила ценные разведданные, но и «послала мощный сигнал о единстве НАТО Путину и нашим противникам». Капитан группы Мэтью Д’Обин, командир разведки Королевских ВВС, подчеркнул способность альянса к «бесперебойному взаимодействию».

RC-135 Rivet Joint предназначен для перехвата военных переговоров и прослушивания сигналов в электромагнитном спектре, тогда как P-8A Poseidon специализируется на противолодочной борьбе и способен нести торпеды и противокорабельные ракеты. В ходе миссии самолеты координировали действия с союзниками по НАТО, обеспечивая всестороннюю ситуационную осведомленность.

Операция проведена на фоне серии инцидентов с нарушением воздушного пространства стран НАТО российскими летательными аппаратами. В сентябре около двадцати российских беспилотников вошли в воздушное пространство Польши, а три истребителя МиГ-31 нарушили границу Эстонии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и представитель США в Совете безопасности ООН Майк Уолц после этого заверили, что альянс будет защищать «каждый дюйм» своей территории. Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство альянса.

9 октября Европейский парламент принял резолюцию, характеризующую действия России как государства-террориста и допускающую «действия, необходимые для эффективной борьбы с запускаемыми Россией дронами и самолетами, вплоть до их сбития».

Оставить комментарий

(2)
  • ТК
    Тото Кутунио
    14-го октября

    Сигнал они послали, пролетели вдоль границы. Сигнальщики ёпта.

    13
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    14-го октября

    Интересно, в случае войны они бы сколько минут успели прослушать?

    15
    1

