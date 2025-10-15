Фабричные рабочие, кассиры и персонал отелей в Греции вскоре могут работать длинные смены, поскольку страна станет первым членом ЕС, который официально введет 13-часовой рабочий день для частного сектора, сообщает Politico.

Парламент должен проголосовать за спорный закон на фоне запланированных общенациональных акций протеста. Несмотря на растущее сопротивление со стороны профсоюзов и оппозиционных партий, ожидается, что законопроект будет принят с подавляющим большинством голосов правящей партии "Новая демократия".

С момента прихода к власти в 2019 году правоцентристское правительство превратило рынок труда страны в один из самых "гибких" в Европе. Начиная с июля 2024 года, работников промышленности, розничной торговли, сельского хозяйства и некоторых секторов услуг могут попросить работать по новому шестидневному графику, с доплатой 40% к обычной заработной плате за шестой рабочий день.

Этот шаг, который противоречит тенденции к сокращению рабочей недели в некоторых европейских странах, был признан необходимым из-за старения и сокращения населения Греции и значительного дефицита квалифицированных работников.

Во вторник Греция была охвачена всеобщей забастовкой, уже второй за этот месяц, поскольку профсоюзы требовали отозвать новое законодательство. Большинство общественного транспорта и государственных служб были остановлены на фоне массовых протестов.

"Гибкое рабочее время" на практике означает "отмену восьмичасового рабочего дня, разрушение любой концепции семейной и общественной жизни и легализацию чрезмерной эксплуатации", – говорится в заявлении профсоюза государственного сектора ADEDY.

Новое законодательство предусматривает, что работники могут работать до 13 часов в день не более 37,5 дней в году. 13-часовой рабочий день должен быть добровольным, и ни один работник не обязан работать сверхурочно, заявило Министерство труда. Но профсоюзы утверждают, что работодатели имеют преимущество в этих переговорах, особенно в стране, где почти не существует традиции инспекций на рабочих местах.

Законодательство также предусматривает возможность разбиения ежегодного отпуска более чем на две части в течение года, гибкий недельный график, двухдневные контракты и ускоренный прием на работу через приложение – все для того, чтобы удовлетворить "насущные потребности компании", говорится в проекте закона.

Экономика Греции восстановилась после десятилетнего финансового кризиса, который начался с долгового кризиса 2009 года и сопровождался тремя программами спасения, продолжавшимися до 2018 года. Уровень безработицы, который во время кризиса достиг ошеломляющих 28%, в августе составил 8,1%. Средний показатель по ЕС составил 5,9%.

Однако, по остальным показателям сближения с ЕС не произошло: зарплаты остаются одними из самых низких в Евросоюзе, а это означает, что многие греки вынуждены работать на двух работах, чтобы покрыть стремительный рост стоимости жизни, в частности высокие расходы на жилье.