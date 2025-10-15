Израиль во вторник получил из сектора Газа останки ещё четырёх заложников, переданных палестинской вооружённой группировкой ХАМАС, сообщила армия Израиля, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Это произошло после того, как были опознаны останки первых четырёх заложников, доставленные в Израиль в понедельник.

ХАМАС сначала передал останки Красному Кресту, который доставил их в Израиль. "Четыре гроба с телами погибших заложников (...) пересекли государственную границу Израиля совсем недавно", — говорится в сообщении армии, где добавляется, что останки переданы судебно-медицинским экспертам для опознания.

Останки первых четырёх заложников были возвращены в понедельник спустя несколько часов после того, как ХАМАС завершил освобождение всех 20 ещё живых заложников в рамках соглашения о перемирии, достигнутого при содействии президента США Дональда Трампа.

Медицинский центр Насера в Газе сообщил, что получил 45 тел палестинцев, переданных Израилем.

Заложники, останки которых Израиль получил в понедельник, были идентифицированы как граждане Израиля Гай Илуз, Йоси Шараби и Даниэль Перец, а также студент сельскохозяйственного вуза из Непала Бипин Джоши.

Палестинские боевики ещё должны передать Израилю останки 20 заложников. Ожидается, что это произойдёт в соответствии с условиями соглашения о перемирии.