К концу октября Узбекистан заменит 2141 чиновника искусственным интеллектом 0 137

В мире
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ташкент идет в ногу с современными требованиями.

Ташкент идет в ногу с современными требованиями.

Кроме того, почти в два раза будет сокращено количество заместителей руководителей.

Власти Узбекистана к концу октября готовятся сократить более 2000 чиновников, что станет результатам внедрения систем ИИ в госаппарат. Это следует из опубликованного в базе национального законодательства указа, подписанного президентом Шавкатом Мирзиёевым, под названием «О мерах по оптимизации количества управленческих штатных единиц за счёт широкого внедрения цифровизации в деятельность республиканских исполнительных органов власти».

Всего, согласно документу, в органах исполнительной власти республики ликвидируют 2141 штатную единицу. Больше всего ставок сократят в Налоговом комитете Узбекистана — 498 единиц. Министерство водного хозяйства останется без 224 штатных позиций, Министерство сельского хозяйства — без 200, а в Минюсте уберут 197 единиц. В Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата под сокращение попадут 176 штатных единиц, в Министерстве занятости и сокращения бедности — 163.

Кроме того, почти в два раза будет сокращено количество заместителей руководителей: с 11 до 7 в комитетах, с 12 до 6 — в агентствах и с 13 до 7 — в инспекциях.

Минзанятости и Федерации профсоюзов Узбекистана предписано оказывать содействие в трудоустройстве сотрудников, которые попали под сокращение, говорится в указе.

В апреле глава российского Минцифры Максут Шадаев заявлял, что ИИ в состоянии заменить половину чиновников, не уточнив, впрочем, когда это может произойти. «Мы люди простые чиновники, форматные… Человека, надеемся, он не заменит, особенно врачей и учителей. Чиновников? Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше», — сказал Шадаев на форуме Data Forum.

Спустя полгода спикер Госдумы Вячеслав Володин поспешил заверить, что системы ИИ не смогут заменить российских депутатов, так как у искусственного интеллекта «отсутствует совесть и ответственность».

#узбекистан
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
