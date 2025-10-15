Baltijas balss logotype
Шведская армия отслеживает российскую подводную лодку в Балтийском море 8 815

В мире
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/Forsvarsmakten

x.com/Forsvarsmakten

ФОТО: пресс-фото

Вооружённые силы Швеции отслеживают российскую подводную лодку в Балтийском море, сообщила армия в среду, добавив, что это рутинная операция, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Российская подводная лодка вошла в Балтийское море вчера через Большой Бельт" — пролив между датскими островами Лангеланн и Фюн на западе и Лолланн и Зеландия на востоке, — говорится в сообщении шведской армии.

"Эсминцы и военные корабли Вооружённых сил встретили подлодку в проливе Каттегат [между Данией и Швецией] и сейчас следуют за ней", указано в заявлении.

Армия отметила, что это "рутинная операция, которая проходит в тесном сотрудничестве с союзниками".

С момента повторного вторжения России в Украину напряжённость в Балтийском море усилилась. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в январе заявил, что Швеция не находится в состоянии войны, но и мирной ситуацию назвать нельзя.

Швеция отказалась от нейтрального статуса и в марте 2024 года присоединилась к НАТО.

Кристерссон подчеркнул, что весь регион Балтийского моря подвергается гибридным атакам, указав на дезинформацию и серию инцидентов, связанных с повреждением подводных кабелей. "Очень вероятно, что российская угроза будет долгосрочной. Такой должна быть и наша оборона", — заявил премьер-министр.

#россия #швеция
Оставить комментарий

(8)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    "Сарказм"! Это хорошо что Вы сами с собой общаетесь. Но ознакомьтесь для начала с международными нормами морского права.

    6
    0
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    Ой да ты Лёфик и в конституционном праве мастак и в международном морском шаришь... экий многопрофимльный. И все из россиянского ящика. Еще раз, таких правил в "международном праве" нет, но каждая страначерез территориальные воды которой осуществляется переход может ввести свои особые. Ни Британия, ни Франция правил на этот счет, насколько мне известно, не вводили

    0
    0
  • lo gos
    lo gos
    15-го октября

    Она ищет те две трамповские подводные лодки , которые он недавно послал

    10
    1
  • С
    Сарказм
    15-го октября

    Так это тот самый "Новороссийск" у которого "все отлично" и который всплыл чтобы "пройти Ла-Манш"? У них там плюс к топливным бакам и ГЛОНАСС прохудился, а из карт остались только игральные, раз у них Ла-Манш оказался в Балтийском море у берегов Швеции?

    2
    13
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Сарказм
    15-го октября

    Ой! А Вы совсем дурак. Подлодки при прохождении "Ла-Манш" и должны находиться в надводном положении. А возможность к доступу к "ГЛОНАСС" есть практически на каждой грузовой машине в ЕС.

    13
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    15-го октября

    Это вам кто такое сказал (про Ла-Манш)? На самом деле никаких регуляций на эту тему не существует, это чистое фуфло в исполнении россиянского министерства войны. А насчет ГЛОНАССа это был сарказм, призванный подчеркнуть это самое фуфло, но до вас не дошло, сорри.

    2
    12
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го октября

    "Вся королевская конница, Вся королевская рать..."

    7
    2
  • Е
    Ехидный
    15-го октября

    шведы еще те следаки !!! помнится как они пару летназад уже искали русскую подводную лодку и обделались на весь мир !!!!

    17
    2
