Вооружённые силы Швеции отслеживают российскую подводную лодку в Балтийском море, сообщила армия в среду, добавив, что это рутинная операция, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Российская подводная лодка вошла в Балтийское море вчера через Большой Бельт" — пролив между датскими островами Лангеланн и Фюн на западе и Лолланн и Зеландия на востоке, — говорится в сообщении шведской армии.

"Эсминцы и военные корабли Вооружённых сил встретили подлодку в проливе Каттегат [между Данией и Швецией] и сейчас следуют за ней", указано в заявлении.

Армия отметила, что это "рутинная операция, которая проходит в тесном сотрудничестве с союзниками".

С момента повторного вторжения России в Украину напряжённость в Балтийском море усилилась. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в январе заявил, что Швеция не находится в состоянии войны, но и мирной ситуацию назвать нельзя.

Швеция отказалась от нейтрального статуса и в марте 2024 года присоединилась к НАТО.

Кристерссон подчеркнул, что весь регион Балтийского моря подвергается гибридным атакам, указав на дезинформацию и серию инцидентов, связанных с повреждением подводных кабелей. "Очень вероятно, что российская угроза будет долгосрочной. Такой должна быть и наша оборона", — заявил премьер-министр.