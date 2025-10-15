x.com/Forsvarsmakten
Вооружённые силы Швеции отслеживают российскую подводную лодку в Балтийском море, сообщила армия в среду, добавив, что это рутинная операция, пишет LETA со ссылкой на AFP.
"Российская подводная лодка вошла в Балтийское море вчера через Большой Бельт" — пролив между датскими островами Лангеланн и Фюн на западе и Лолланн и Зеландия на востоке, — говорится в сообщении шведской армии.
"Эсминцы и военные корабли Вооружённых сил встретили подлодку в проливе Каттегат [между Данией и Швецией] и сейчас следуют за ней", указано в заявлении.
Армия отметила, что это "рутинная операция, которая проходит в тесном сотрудничестве с союзниками".
С момента повторного вторжения России в Украину напряжённость в Балтийском море усилилась. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в январе заявил, что Швеция не находится в состоянии войны, но и мирной ситуацию назвать нельзя.
Швеция отказалась от нейтрального статуса и в марте 2024 года присоединилась к НАТО.
Кристерссон подчеркнул, что весь регион Балтийского моря подвергается гибридным атакам, указав на дезинформацию и серию инцидентов, связанных с повреждением подводных кабелей. "Очень вероятно, что российская угроза будет долгосрочной. Такой должна быть и наша оборона", — заявил премьер-министр.
Igår passerade en rysk ubåt in i Östersjön via Stora Bält.— Marinen (@Swedish_Navy) October 15, 2025
Svenskt stridsflyg och örlogsfartyg mötte ubåten redan i Kattegatt och följer den på sin väg. En rutinverksamhet som sker i nära samverkan med våra allierade.
Försvarsmakten har en god lägesbild av vårt närområde. pic.twitter.com/utHrLcM2yl
