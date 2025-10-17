Baltijas balss logotype
Домбровскис рассказал, что будет с активами России в ЕС 6 16282

В мире
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Домбровскис рассказал, что будет с активами России в ЕС
ФОТО: LETA

Активы России останутся замороженными до тех пор, пока она не выплатит репарации Украине, заявил в комментарии агентству ЛЕТА еврокомиссар по вопросам экономики и продуктивности Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), который находится с рабочим визитом в Вашингтоне (США) до пятницы.

Он указал, что визит в США связан с ежегодной встречей Международного валютного фонда и Всемирного банка, на которой обсуждаются вопросы глобальной экономики и макроэкономической политики с целью обеспечения дальнейшего сбалансированного роста. Параллельно проходят и другие встречи — саммиты G7 и G20, а также двусторонние переговоры.

По словам еврокомиссара, в рамках визита он уделяет особое внимание вопросам, связанным с финансовой поддержкой Украины. Он отметил, что эти темы обсуждались на встрече G7, где представители ЕС проинформировали о разработке механизма репарационного займа. По словам Домбровскиса, этот вопрос также обсуждался с другими международными партнёрами — странами G7, МВФ и Всемирным банком — в контексте возможной поддержки с их стороны.

Еврокомиссар сослался на оценки Международного валютного фонда, согласно которым в ближайшие два года Украине потребуется около 60 миллиардов долларов США, или примерно 57 миллиардов евро, не считая военной поддержки, которая может быть сопоставима по объёму. По его мнению, международному сообществу следует действовать сообща, чтобы обеспечить Украине необходимое финансирование.

Отвечая на вопрос о том, достигнуто ли международное согласие по поддержке Украины или есть страны, которые не хотят участвовать, Домбровскис подчеркнул, что страны "Большой семёрки" готовы оказывать помощь. Однако он добавил, что в мире есть немало государств, которые не участвуют ни в поддержке Украины, ни в санкционном давлении на Россию.

"Такова, к сожалению, реальность. Мы сотрудничаем со странами-единомышленниками, которые с начала войны оказывают помощь Украине", — сказал еврокомиссар.

Говоря о репарационном займе, Домбровскис пояснил, что ЕС предлагает использовать средства, накопленные за счёт замороженных российских активов, и направить их Украине в виде займа с условием, что Украина вернёт его только в случае выплаты Россией репараций. В случае, если Россия не выплатит репарации, Украина не будет обязана возвращать этот заём, а Россия не сможет вернуть свои активы.

Он добавил, что в ЕС находится наибольший объём замороженных российских активов, однако такие активы есть также в других странах G7 — например, в Великобритании и Канаде. Эти страны уже выразили заинтересованность и могут внедрить аналогичный механизм репарационного займа для финансирования Украины.

Что касается правовых аспектов такого механизма, Домбровскис отметил, что Украина уже в этом году получает поддержку в рамках инициативы G7 по ускорению чрезвычайных доходов (ERA), основанной на денежном потоке, генерируемом замороженными активами России. Он указал, что в ЕС велись многочисленные дискуссии о возможной конфискации активов, но консенсуса достичь не удалось, поэтому такие предложения пока не продвигаются.

"Мы не предлагаем конфисковать активы. У России сохраняется право требования в отношении этих активов. Однако активы остаются замороженными, и накопленные денежные средства в противном случае были бы переведены России. И Европейский совет, и страны G7 приняли решение о том, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации", — пояснил Домбровскис.

Отвечая на вопрос о том, будет ли вся сумма передана Украине, еврокомиссар сообщил, что конкретный объём средств ещё обсуждается. По предварительным оценкам, сумма займа может достичь 140 миллиардов евро. Он подчеркнул, что ЕС стремится создать механизм, который позволит использовать эти средства более двух лет. Также следует учитывать, что в финансировании Украины участвуют и другие международные доноры, поэтому точную итоговую сумму сейчас назвать невозможно.

"Обычно это происходит следующим образом: Международный валютный фонд оценивает необходимый объём финансирования, а затем международные доноры собираются и договариваются, каким образом эти потребности будут покрыты. Это становится основой программы МВФ", — пояснил политик.

Он отметил, что репарационный заём может состоять из двух блоков. Первый — это финансовая поддержка Украины для покрытия текущих потребностей, второй — военная помощь. По словам Домбровскиса, будут проходить обсуждения относительно формы военной поддержки, какая техника нужна Украине и как она будет предоставляться. Он напомнил, что в ЕС действуют программы макрофинансовой помощи, для получения средств по которым Украина должна выполнять определённые условия. Политик добавил, что заём ERA от G7 основан на денежном потоке, создаваемом замороженными российскими активами, поэтому параллельно будет оцениваться механизм возврата этого займа.

На вопрос о позиции США по украинскому вопросу Домбровскис ответил, что эти темы обсуждались на встрече G7, и в целом США поддерживают инициативу ЕС по репарационному займу. Однако остаётся важный вопрос — в какой степени США готовы оказывать финансовую поддержку Украине и использовать замороженные на своей территории российские активы. Хотя их объём существенно меньше, чем в ЕС, обсуждение этой темы ещё впереди, признал Домбровскис.

Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го октября

    Всё, что он высказал, мне даже комментировать противно.

    45
    3
  • NB
    Nose Bose
    17-го октября

    все так верят в успех незалежной, что мне как-то страшно, а что будет, если репатрации придется платить самой незалежной? Партнеры скинутся?

    82
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го октября

    Когда Хомяк начинает хоть что-то произносить, сразу хочется дать ему доской по носу.

    65
    4
  • П
    Процион
    17-го октября

    А что иное мог сказать Домбровскис, кроме как попытаться оправдать откровенное воровство европейского уровня? Он и сегодня продолжает свою «историю успеха», которую правильнее назвать историей позора. Особенно ярко Домбровскис проявил себя на посту премьера, когда летом 2009 г. урезал пенсии и пособия на 10% у неработающих пенсионеров и на 70% у работающих. Хорошо что вмешался Конституционный суд и отменил это паскудство. Другие достижения премьерства этого персонажа тоже впечатляют. Минимальный размер оплаты труда был уменьшен вдвое, сокращены пособия по безработице. Произошёл всплеск эмиграции (источник — ЦСУ Латвии): в 2010 году республику покинули 11 тысяч человек, в 2011-м — уже 30 тысяч, в 2012-м — 25 тысяч, в 2013-м — 23 тысячи. Перед 2009/2010 учебным годом были закрыты 54 школы. С работы были уволены только в Риге 570 учителей, в Латвии в целом — около 1700. Вспоминать эти дела печально, а читать — противно. Замечу, что Латвия восстанавливалась после власти Домбровскиса до лета 2017 года. А теперь он — вице-председатель ЕК! Досадно, что по Домбровскису мировое сообщество составляет представление обо всей Латвии. О Золитудской трагедии, в которой Домбровскис главный виновник, если судить по справедливости, разговор особый. Но не здесь и не сейчас.

    88
    1
  • А
    Андрей
    Процион
    17-го октября

    По Золитудской трагедии - отчего же не сейчас? Хотя бы самое главное. Будучи премьером - он "взял на себя политическую ответственность", покинул пост, тем самым - ушёл от ответственности. В СМИ подавалось как большое достижение - будто задонатил семьям жертв трагедии по миллиону. А по факту - просто соскочил в Брюссель (на ближайших после трагедии выборах в ЕП). Позже похожим "поездом" соскочил Ушаков, после начисто слитых выборов в РД. Да и дело с видеокамерой - яйца выеденного не стоило, но он и вся партия почти что не сопротивлялись. Надо полагать их взяли за такие фаберже, что сопротивление стоило бы дороже. Это - гипотеза. Просто больше нечем объяснить такую пассивность. Лица близкие к рулевым партии, наверняка, могут дополнить конкретной информацией.

    Что можно сказать бобру? - "Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!"

    39
    0
  • 010725
    010725
    17-го октября

    халва, халва, халва. и еще это: я очень, очень сильный, но легкий.

    46
    3
Читать все комментарии

