Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай обвинили в торможении передачи Украине Tomahawk 1 735

В мире
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Китай обвинили в торможении передачи Украине Tomahawk
ФОТО: Global Look Press

Berliner Zeitung: трудности с поставками Украине Tomahawk могут быть вызваны КНР.

Трудности с поставками Украине крылатых ракет Tomahawk из США могут быть вызваны решением руководства КНР. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу у [президента США Дональда] Трампа мало возможностей для оказания Украине более значительной поддержки, чем до сих пор. Причина этого кроется не в военной мощи и превосходстве России, а в Пекине», — говорится в материале.

Издание отмечает, что на прошлой неделе Министерство коммерции КНР опубликовало документ, который ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Согласно новым правилам, иностранные компании теперь должны получать разрешение китайского правительства на экспорт продуктов, содержащих даже небольшие количества таких металлов, и должны декларировать их назначение. Эти ограничения наносят серьезный удар по оборонной промышленности США, поскольку редкоземельные элементы необходимы для производства военной техники и широкого спектра высокотехнологичных изделий.

Ранее Трамп, выступая перед журналистами после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, признал трудности с поставками ракет Tomahawk Киеву и подчеркнул, что Соединенным Штатам самим нужно это оружие. «Мы не можем исчерпать их запасы ради нашей страны. Они нам тоже нужны», — заявил он.

Читайте нас также:
#китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го октября

    А чего Усрула фон дер Ляйен не поделилась своим секретным рецептом победы? Она жн говорила, что российские ракеты летают потому, что русские наковыряли чипов из стиральных машин. Ну так "стиралок" в Америке наверняка больше!

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп оценил идею туннеля между Россией и США
Изображение к статье: Трамп оценил идею туннеля между Россией и США
Премьер Эстонии Михал: Путин принял вежливость Европы за слабость
Изображение к статье: 50-летний Кристен Михал. Иконка видео
Зеленский назвал цели ударов по России при передаче Tomahawk Украине
Изображение к статье: Зеленский назвал цели ударов по России при передаче Tomahawk Украине
Трамп назвал условие скорого завершения украинского конфликта
Изображение к статье: Трамп назвал условие скорого завершения украинского конфликта
Изображение к статье: Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным
Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным 3 701
Изображение к статье: Наземный комплекс "Томагавков" сам по себе внушительная цель. Иконка видео
США будут в полной мере контролировать удары по России крылатыми ракетами 487
Изображение к статье: МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику
МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику 742
Изображение к статье: Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины
Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины 1 1106

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 23
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 18
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 18
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 100
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 10
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 38
Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 23
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 18
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео