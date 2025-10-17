Baltijas balss logotype
МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

В мире
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику
ФОТО: Youtube

МВФ: санкции продолжат негативно влиять на экономику России.

В среднесрочной перспективе санкции продолжат негативно влиять на рост российской экономики. Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

Он напомнил, что МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год ввиду снижения внутреннего и внешнего спроса. Однако к более устойчивому развитию страну должны вернуть жесткие макроэкономические меры.

Как подчеркнул Каммер, в Фонде ждут очень низких темпов роста экономики России.

#россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


Видео