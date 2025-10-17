В среднесрочной перспективе санкции продолжат негативно влиять на рост российской экономики. Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

Он напомнил, что МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год ввиду снижения внутреннего и внешнего спроса. Однако к более устойчивому развитию страну должны вернуть жесткие макроэкономические меры.

Как подчеркнул Каммер, в Фонде ждут очень низких темпов роста экономики России.