Делегация Украины, возглавляемая главой государства Владимиром Зеленским, приготовила для американского президента Дональда Трампа презентацию о том, как Киев мог бы использовать ракеты Tomahawk. Об этом сообщает репортер агентства Reuters Грэм Слэттери в соцсети X.

«Украинская делегация приготовила презентацию для Трампа о том, как она использовала бы Tomahawk, если бы они были предоставлены, и об эффекте, который бы они оказали на военные действия», — написал журналист со ссылкой на источник.