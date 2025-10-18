Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского, а также от членства в ордене Подвязки. Британский принц Эндрю, брат короля Карла III объявил, что отказывается от своих титулов, в том числе герцога Йоркского из-за дела Эпштейна.

В заявлении, которое было опубликовано Букингемским дворцом в пятницу и согласовано с Карлом III, Эндрю сказал: «Продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают от работы Его Величество и королевскую семью. Я решил, как и всегда, поставить свой долг перед семьей и страной на первое место... С согласия Его Величества, я чувствую, что должен сделать еще один шаг вперед. Поэтому я более не буду пользоваться своим титулом или почестями, которые были мне оказаны. Я категорически отрицаю обвинения в мой адрес".

Принц Эндрю также лишится членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании, однако сохранит титул принца по праву рождения как сын королевы Елизаветы II.

По данным The Telegraph, решение было принято после серии совещаний в Букингемском дворце на фоне новых скандалов, связанных с отношениями принца с Джеффри Эпштейном.

Новое заявление принца Эндрю появилось перед выходом посмертных мемуаров Вирджинии Робертс Джуффре, которая покончила с собой в апреле. Она утверждала, что у нее были сексуальные контакты с Эндрю по принуждению Эпштейна, когда ей было 17 лет. Джуффре подала на Эндрю в суд в 2021 году, и дело было урегулировано в 2022 году за нераскрытую сумму. Эндрю отрицал все обвинения.