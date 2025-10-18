Baltijas balss logotype
Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным
ФОТО: Global Look Press

Трамп назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным.

Президент США Дональд Трамп объяснил выбор Венгрии в качестве места будущей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

По его словам, он хорошо относится к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, поскольку тот сделал свою страну безопасной.

«Это лидер, который нам нравится, нам нравится Виктор Орбан, это безопасная страна, он проделал хорошую работу в управлении своей страной», — сказал американский президент.

#европа
Редакция BB.LV
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го октября

    Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет политическим кошмаром для ЕС. Об этом сообщает испанская газета Pais.

  Злой
    Злой
    18-го октября

    Хитрый актёр комео Один дома-2, в ловушку заманивает, полетит В.В.П. над европой, а его и собьют, типа исполнили решение международного суда пусть в Москве встречаются! Сейчас никому верить нельзя, может и глава Венгрии засланный казачок от ес специально годами притворялся другом, даже покупка газа специально организована была, чтобы притупить бдительность...от запада любой подлости ожидать можно .

  Дед
    Дед
    18-го октября

    А Венгрия становится столицей ЕС, и она будет определять политику, а балтийских тигров выгонят на помойку, за объедками.

  • VS
    Vad Sorry
    18-го октября

    Сейчас вся верхушка в Европе в замешательстве Венгрия им как кость в горле, а тут Трамп так прорикламировал.

