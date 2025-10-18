Президент США Дональд Трамп объяснил выбор Венгрии в качестве места будущей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

По его словам, он хорошо относится к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, поскольку тот сделал свою страну безопасной.

«Это лидер, который нам нравится, нам нравится Виктор Орбан, это безопасная страна, он проделал хорошую работу в управлении своей страной», — сказал американский президент.