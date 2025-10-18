В соцсетях поделились роликами с выступления заслуженного учителя России Тамары Эйдельман. В одном из таких роликов она рассказала, что с образованием в Великобритании в плане различения пропаганды дела обстоят куда лучше, чем в России.

"В России, во всяком случае в преподавании истории, все нацелено на факты. Куликовская битва была тогда-то, бу-бу-бу. Запомни и повтори! Далее мысль не развивают. А у англичан с этим дело обстоит совершенно блистательно: анализ источников и так далее. Одна из целей их преподавания - выявление пропаганды в текстах. Просто блистательно! Хотя это не стопроцентно, но у них лучше к этому иммунитет, чем у других. Критическое мышление очень важно. Но я все больше думаю о ценностях: это хорошо, а это плохо. Например, убивать это плохо..." - сообщила она.

Тамара Натановна Эйдельман — историк, писатель, педагог и автор популярного YouTube-канала с более чем 1 миллионом подписчиков. «Ранее Эйдельман выступила с большой лекцией в Youtube на тему «Горбачёв - лучший советский правитель!»

«Как бы ни менялось мое отношение к Михаилу Сергеевичу (а оно ого-го как менялось!), я всегда буду помнить весну 1985 года — весну во всех смыслах слова. Закончилась долгая зима правления дряхлых старцев, цеплявшихся за свою идеологию и свои привилегии, череда торжественных похорон, ни у кого не вызывавших скорби, гниение режима, казавшееся вечным", - рассказала заслуженный учитель России Тамара Эйдельман.

"Вот урок, за который я всегда буду благодарна Горбачёву — он показал мне, что ничто не длится вечно и что история может быть совершенно непредсказуемой. Сегодня, когда меня спрашивают о том, что будет дальше с нашей страной (забывая, что историки занимаются прошлым, а не будущим), я всегда отвечаю, что в марте 1985 года никто и представить себе не мог, что в апреле начнется перестройка. Я очень хорошо помню свое ощущение: ничто никогда не изменится. Один генсек будем сменять другого, я никогда не побываю за границей, империя нерушима, в Москве "в принципе" всё есть, но только "в отдельных магазинах нет отдельной колбасы". (Кто понял последнюю остроту, из тех уже песочек высыпается). И вдруг всё меняется», - пояснила она.