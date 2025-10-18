Baltijas balss logotype
Власти ФРГ опровергли сообщения об отказе в ВНЖ россиянам 0 216

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Власти ФРГ опровергли сообщения об отказе в ВНЖ россиянам
ФОТО: Unsplash

Согласно ответу МВД Германии на запрос DW, гуманитарные ВНЖ гражданам РФ "по-прежнему могут быть продлены". Накануне ряд русскоязычных СМИ и Telegram-каналов сообщил о случаях отказа в продлении таких ВНЖ.

Гуманитарные виды на жительство (ВНЖ) в Германии "для лиц, принятых в стране для защиты политических интересов ФРГ, могут быть продлены, как и ранее", следует из ответа представителя министерстве внутренних дел в Берлине на запрос DW в пятницу, 17 октября. В Германии федеральное МВД определяет принципы миграционной политики. Выдача ВНЖ находится в компетенции федеральных земель.

"Земельному правительству неизвестно об упомянутом явлении, никаких соответствующих инструкций или уведомлений от нашего министерства нет", - ответили на запрос DW в министерстве по делам детей, молодежи, семьи, равноправия, беженцев и интеграции земли Северный Рейн - Вестфалия. Там отметили, что каждое продление ВНЖ рассматривается в индивидуальном порядке, при этом проверяются установленные законом требования. "Тип ВНЖ и гражданство заявителя не играют при этом определяющей роли", - заверили в министерстве.

На момент публикации правительство земли Шлезвиг-Гольштейн на запрос DW не ответило.

Случаи отказа в продлении ВНЖ россиянам

16 октября некоторые русскоязычные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в ряде федеральных земель Германии перестали продлевать гуманитарные ВНЖ гражданам России. В качестве примера назывались Северный Рейн - Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн.

Так, издание Sota в тот день написало в соцсети Х, что, в частности, в Кельне и Леверкузене "миграционные ведомства аннулируют записи и сообщают о приостановке продлений до принятия нового указа", а продление ВНЖ гражданам РФ после 31 декабря 2025 года "откладывается до распоряжений федерального правительства". В качестве доказательств приводились фотокопии полученных россиянами извещений.

Об изменении порядка продления гуманитарных ВНЖ миграционной службой в Берлине писал Telegram-канал "Еж". По его сведениям, "теперь заявителей просят предоставить доказательства того, что угрозы в стране происхождения сохраняются и по-прежнему являются основанием для защиты".

На практике программа для россиян в Германии закрыта

Ускоренная процедура выдачи гуманитарных виз заработала в Германии в мае 2022 года на фоне российского вторжения в Украину и продолжающихся в России и Беларуси репрессиях. Речь идет о пункте на основе §22 Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz). Претендовать на такие визы могут люди, "которые подвергались особому риску из-за их приверженности борьбе против войны, а также за демократию и права человека или из-за действий, критикующих режим", объясняли тогда DW в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF).

После прихода к власти нового правительства в Германии в мае 2025 года приостановили для пересмотра все программы приема, в том числе и гумвиз. Уже в августе МИД ФРГ подтвердил, что эти ограничения будут сняты, однако "ускоренная процедура приема" граждан Беларуси, России и Ирана, согласованная МВД и МИД при прошлых правительствах, более применяться не будет.

Гумвизы успели получить около 3000 россиян и белорусов

По полученным в начале октября данным МВД Германии, за время действия ускоренной программы выдачи гумвиз въехать в ФРГ смогли 2490 россиян и 410 белорусов. В официальном ответе ведомства по одному из кейсов, который есть в распоряжении DW, подчеркивается, что "это значительное число", и Германия тем самым "оказала существенную поддержку".

"Решение о том, служит ли прием защите политических интересов ФРГ, принимается компетентными политическими органами, при этом не существует фиксированного каталога критериев", - отметили в МВД.

#россия-евросоюз #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Видео