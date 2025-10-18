Baltijas balss logotype
Зеленский назвал цели ударов по России при передаче Tomahawk Украине 1 705

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский назвал цели ударов по России при передаче Tomahawk Украине
ФОТО: Global Look Press

Зеленский: Украина будет бить только по военным целям при передаче Tomahawk.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал цели возможных ударов, если Киев получит от США ракеты Tomahawk. Об этом он заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут наносить удары ракетами Tomahawk только по военным целям.

Ранее Зеленский предложил США БПЛА в обмен на ракеты Tomahawk. По его словам, у Украины для США есть «дроновое предложение».

Помимо этого, репортер агентства Reuters Грэм Слэттери сообщал, что делегация Украины, возглавляемая Зеленским, приготовила для Трампа презентацию о том, как Киев мог бы использовать ракеты Tomahawk.


#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го октября

    Да не будет тебе уже "Томагавков" - будешь и дальше гавкать без Томы.

    5
    2

