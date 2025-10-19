Во время и после принятия закона в стране массово протестовало население, жалуясь на рост цен и стагнацию зарплат.

В греческом парламенте приняли закон о 13-часовом рабочем дне большинством голосов, что вызвало волну протестов профсоюзов и оппозиционных партий, сообщает Athens News Agency.

Законопроект под названием «Справедливая работа для всех» предложило Министерство труда и социального обеспечения страны. Отмечается, что из 267 присутствовавших депутатов 158 проголосовали «за». Против законопроекта выступили 109 депутатов.

До этого в Греции рабочая смена ограничивалась восемью часами. Теперь же удлиненная рабочая смена, согласно законопроекту, допускается три дня в месяц и до 37 дней в году. Законопроект также нацелен защитить людей от увольнения в случае отказа работать сверхурочно. Поправки, по мнению правительства, сделают рынок труда более гибким и эффективным.

Во время и после принятия закона в стране массово протестовало население, жалуясь на рост цен и стагнацию зарплат. Отмечается, что и ранее 13-часовой рабочий день наблюдался в Греции, просто люди работали на нескольких работах у разных работодателей. На время забастовок в стране были остановлены поезда, паромы и такси. Тысячи работников прошли маршем к зданию парламента в Афинах в рамках акции против трудовых реформ.

Годом ранее в Греции ввели шестидневную рабочую неделю на предприятиях, нанимающих персонал вахтовым методом. Многие работники по закону не могут отказаться от шестидневной недели, однако им обещают надбавку 40% за шестой рабочий день. Если работа выпадает на воскресенье или праздник, сотрудник получит до 115% дневной зарплаты. За ночную работу полагается дополнительная надбавка 25%.

Шестидневная рабочая неделя распространяется на государственные учреждения, промышленные предприятия и частный сектор с круглосуточным графиком работы. Исключения составляют сотрудники пищевой промышленности, туризма, образовательных учреждений и предприятий с ночными сменами.