Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ударники капиталистического труда: греки обязуются работать 6 дней в неделю по 13 часов 0 121

В мире
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Найдя работу, пожилые греки держатся за нее зубами.

Найдя работу, пожилые греки держатся за нее зубами.

Во время и после принятия закона в стране массово протестовало население, жалуясь на рост цен и стагнацию зарплат.

В греческом парламенте приняли закон о 13-часовом рабочем дне большинством голосов, что вызвало волну протестов профсоюзов и оппозиционных партий, сообщает Athens News Agency.

Законопроект под названием «Справедливая работа для всех» предложило Министерство труда и социального обеспечения страны. Отмечается, что из 267 присутствовавших депутатов 158 проголосовали «за». Против законопроекта выступили 109 депутатов.

До этого в Греции рабочая смена ограничивалась восемью часами. Теперь же удлиненная рабочая смена, согласно законопроекту, допускается три дня в месяц и до 37 дней в году. Законопроект также нацелен защитить людей от увольнения в случае отказа работать сверхурочно. Поправки, по мнению правительства, сделают рынок труда более гибким и эффективным.

Во время и после принятия закона в стране массово протестовало население, жалуясь на рост цен и стагнацию зарплат. Отмечается, что и ранее 13-часовой рабочий день наблюдался в Греции, просто люди работали на нескольких работах у разных работодателей. На время забастовок в стране были остановлены поезда, паромы и такси. Тысячи работников прошли маршем к зданию парламента в Афинах в рамках акции против трудовых реформ.

Годом ранее в Греции ввели шестидневную рабочую неделю на предприятиях, нанимающих персонал вахтовым методом. Многие работники по закону не могут отказаться от шестидневной недели, однако им обещают надбавку 40% за шестой рабочий день. Если работа выпадает на воскресенье или праздник, сотрудник получит до 115% дневной зарплаты. За ночную работу полагается дополнительная надбавка 25%.

Шестидневная рабочая неделя распространяется на государственные учреждения, промышленные предприятия и частный сектор с круглосуточным графиком работы. Исключения составляют сотрудники пищевой промышленности, туризма, образовательных учреждений и предприятий с ночными сменами.

Читайте нас также:
#греция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
Черногория обращается к Брюсселю и отказывается от дружбы с Москвой
Изображение к статье: Природные красоты и старинные городки манят туристов со всего мира. Иконка видео
Министр просит Венецианскую комиссию оценить выход Латвии из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Министр просит Венецианскую комиссию оценить выход Латвии из Стамбульской конвенции
Латвия не поддержала предложение депортировать незаконно проживающих в Европе афганцев
Изображение к статье: Латвия не поддержала предложение депортировать незаконно проживающих в Европе афганцев
Изображение к статье: Немцев готовят к войне. В Германии выпущено новое руководство для населения при ЧС
Немцев готовят к войне. В Германии выпущено новое руководство для населения при ЧС 236
Изображение к статье: В Эстонии на местных выборах больше всего голосов набрала Центристская партия
В Эстонии на местных выборах больше всего голосов набрала Центристская партия 406
Изображение к статье: Обоих президентов обвиняют в терроре. Иконка видео
«Перезапустили комплекс отношений»: Россия сохраняет ограниченное военное присутствие в Сирии 1 198
Изображение к статье: Израиль готов прекратить огонь в секторе Газа после новых ударов
Израиль готов прекратить огонь в секторе Газа после новых ударов 89

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии?
Политика
Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии? 1
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 23
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 55
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 191
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 50
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 144
Изображение к статье: Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии?
Политика
Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии? 1
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 23
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео