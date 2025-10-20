Двадцать стран требуют от Еврокомиссии начать возвращать незаконно проживающих в Европе афганцев, либо добровольно, либо принудительно. В том числе вести переговоры с талибами. Латвии среди этих стран нет.

В письме, адресованном Магнусу Бруннеру, комиссару по внутренним делам и миграции, 19 стран ЕС и Норвегия объединили усилия, чтобы оказать давление на Европейскую комиссию с целью найти способы возвращения афганских граждан, проживающих в Европе нелегально, либо добровольно, либо принудительно. Об этом сообщила бельгийский министр по вопросам убежища и миграции Аннелен Ван Боссюйт.

Многие страны ЕС утверждают, что отсутствие возможности депортировать афганцев, даже осужденных за преступления, из-за отсутствия формального соглашения о возвращении с Афганистаном с момента захвата власти Талибаном в 2021 году представляет угрозу безопасности стран ЕС и «подрывает доверие общества к политике убежища».

Инициатива, возглавляемая Аннелен Ван Боссюйт, была поддержана 18 другими странами ЕС: Австрией, Бельгией, Болгарией, Кипром, Чехией, Эстонией, Финляндией, Германией, Грецией, Венгрией, Ирландией, Италией, Литвой, Люксембургом, Мальтой, Нидерландами, Польшей, Словакией и Швецией, а также не входящей в Европейское сообщество Норвегией.

Они требуют, чтобы Европейская комиссия поставила вопрос возвращения афганцев на первое место в своей повестке дня, включая переговоры с режимом талибов для согласования политики возвращения.

С момента захвата талибами власти в Афганистане в 2021 году единственной страной, признавший их законным правительством, стала Россия.