Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия не поддержала предложение депортировать незаконно проживающих в Европе афганцев 0 145

В мире
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия не поддержала предложение депортировать незаконно проживающих в Европе афганцев
ФОТО: Unsplash.com

Двадцать стран требуют от Еврокомиссии начать возвращать незаконно проживающих в Европе афганцев, либо добровольно, либо принудительно. В том числе вести переговоры с талибами. Латвии среди этих стран нет.

В письме, адресованном Магнусу Бруннеру, комиссару по внутренним делам и миграции, 19 стран ЕС и Норвегия объединили усилия, чтобы оказать давление на Европейскую комиссию с целью найти способы возвращения афганских граждан, проживающих в Европе нелегально, либо добровольно, либо принудительно. Об этом сообщила бельгийский министр по вопросам убежища и миграции Аннелен Ван Боссюйт.

Многие страны ЕС утверждают, что отсутствие возможности депортировать афганцев, даже осужденных за преступления, из-за отсутствия формального соглашения о возвращении с Афганистаном с момента захвата власти Талибаном в 2021 году представляет угрозу безопасности стран ЕС и «подрывает доверие общества к политике убежища».

Инициатива, возглавляемая Аннелен Ван Боссюйт, была поддержана 18 другими странами ЕС: Австрией, Бельгией, Болгарией, Кипром, Чехией, Эстонией, Финляндией, Германией, Грецией, Венгрией, Ирландией, Италией, Литвой, Люксембургом, Мальтой, Нидерландами, Польшей, Словакией и Швецией, а также не входящей в Европейское сообщество Норвегией.

Они требуют, чтобы Европейская комиссия поставила вопрос возвращения афганцев на первое место в своей повестке дня, включая переговоры с режимом талибов для согласования политики возвращения.

С момента захвата талибами власти в Афганистане в 2021 году единственной страной, признавший их законным правительством, стала Россия.

Читайте нас также:
#афганистан #европа #нелегалы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В США пообещали догнать Россию в одной технологии
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В Нью-Йорке начал рушиться 102-этажный небоскреб
Изображение к статье: Компьютерная графика здания 432 Park Avenue: 432parkavenue.com
В Брюсселе назвали условие для встречи Путина и Трампа в Европе
Изображение к статье: В Брюсселе назвали условие для встречи Путина и Трампа в Европе
Изображение к статье: Трамп потребовал от Зеленского крупный компромисс «ради мира»
Трамп потребовал от Зеленского крупный компромисс «ради мира» 457
Изображение к статье: На Западе назвали последствия конфискации российских активов
На Западе назвали последствия конфискации российских активов 1 903
Изображение к статье: Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине
Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине 2 977
Изображение к статье: Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk
Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk 820

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 646
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 4
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 73
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 201
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 123
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 120
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 646
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 4
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 73

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео