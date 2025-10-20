Полковник Майкл Рандрианирина принял присягу в качестве «президента возрождения» Республики Мадагаскар. Ранее Национальное собрание страны отстранило от власти президента Андри Радзуэлину и передало управление страной военным, поддержавшим уличные протесты против экс-главы государства.

Мадагаскар является крупнейшим в мире государством, занимающим один остров. Площадь — 587 тыс. км², население — 28,2 млн. чел. Столица — Антананариву.

Полковник Майкл Рандрианирина, призвавший ранее военных отказаться от «получения денег за стрельбу по друзьям, братьям, сестрам», принял в пятницу присягу перед судьями Высшего конституционного суда в Антананариву и был награжден Большим крестом Национального ордена первой степени — наградой, присуждаемой только президентам.

«Этот день знаменует собой исторический поворотный момент для нашей страны, народ которой находится в смятении, движимый стремлением к переменам и глубокой любовью к своей родине. Мы с радостью открываем новую главу в жизни страны», — сказал полковник Рандрианирина в своей речи. Он указал на социально-экономические проблемы, которые вывели молодежь Мадагаскара на улицы и осудил «авторитарный режим» свергнутого главы государства.

Как отмечает корреспондент RFI в Антананариву, это первая инаугурация президента Мадагаскара, проведенная в Высшем конституционном суде. Предыдущие церемонии проходили на стадионе, перед тысячами зрителей. На церемонии присутствовали иностранные дипломаты, в том числе представители Великобритании, Германии, Китая, Франции, Швейцарии и Евросоюза.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал накануне к восстановлению конституционного порядка и верховенства права на Мадагаскаре. Ранее Африканский союз осудил военный захват власти на Мадагаскаре и приостановил членство этой островной страны в организации. Французский МИД, со своей стороны, заявил о необходимости сохранения верховенства права и основных свобод. По данным RFI, полковник уже встретился с представителями российского посольства на Мадагаскаре.

В день взятия власти военными Майкл Рандрианирина объявил о роспуске нескольких государственных институтов, в том числе и Высшего конституционного суда. Однако уже в день инаугурации полковник решил не распускать ВКС и Сенат. «Чтобы прийти к власти, мы возвращаемся к закону, мы уважаем закон и мы уважаем решение ВКС», — заявил он в интервью корреспонденту RFI.

Ранее Высший конституционный суд объявил, что выборы нового президента должны состояться не позднее, чем через 60 дней. Однако сам полковник Рандрианирина заявил, что планирует остаться у власти в течение полутора — двух лет, чтобы подготовить конституционный референдум. «Чтобы организовать выборы, нужна избирательная комиссия и список избирателей, принятый всеми», — объяснил он и пообещал обсудить этот вопрос с ВКС.

После почти трех недель массовых уличных протестов парламент Мадагаскара проголосовал за отстранение президента Андри Радзуэлины от власти. Военные объявили, что берут на себя руководство страной. Свергнутый президент вместе с семьей покинул страну на французском военном самолете.

Демонстрации на Мадагаскаре продолжались с 25 сентября. Поводом для начала волнений стали дефицит воды и электричества. Также СМИ писали, что эти протесты, преимущественно молодежные, вдохновлены «протестами поколения Z» в Непале и Кении. Очень быстро демонстранты стали выдвигать политические требования, в том числе о смене главы государства. Власти попытались разогнать протесты силой. Согласно докладу ООН, в ходе столкновений погибли по меньшей мере 22 человека, более 100 получили ранения.

Мадагаскар, одна из беднейших стран мира, охваченная коррупцией, переживает частые народные восстания с момента обретения независимости от Франции в 1960 году. Свергнутый 14 октября президент Андри Радзуэлина пришел к власти в результате переворота в 2009 году при помощи солдат элитного военного подразделения CAPSAT, которые в этот раз также оказались решающей силой в смене власти.