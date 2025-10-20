Baltijas balss logotype
Макрон тайно встретился с Саркози. О чём они договорились? 0 414

В мире
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Макрон тайно встретился с Саркози. О чём они договорились?
ФОТО: Global Look Press

Le Figaro: Макрон тайно встретился с Саркози перед его заключением в тюрьму.

Президент Франции Эммануэль Макрон тайно встретился с бывшим французским лидером Николя Саркози перед его заключением в тюрьму в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, более чем часовая встреча прошла в Елисейском дворце, при этом ее проведение не афишировалось. По данным источников, Макрон воздержался от комментариев относительно вынесенного судом приговора, однако не скрывал сомнений по поводу применения в судебной практике немедленного исполнения приговора и помещения Саркози под стражу сразу после решения суда первой инстанции.

Уточняется, что французский лидер отметил, что действующие президенты пользуются неприкосновенностью, в то время как те, чей мандат уже завершился, никакого иммунитета не имеют.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

