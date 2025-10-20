"Вашингтон протрезвел быстрее, чем Европа, которая все еще зависит от своих старых алиби".

Президент США Дональд Трамп наконец дает отпор провальному российскому режиму и открывает путь к тому, чего несколько недель назад мало кто ожидал: скорейшему завершению войны в Украине. Об этом пишет геополитический стратег Марк Бролин для The Telegraph.

"Поворот Трампа состоит из двух частей. Во-первых, он четко дал понять, что Европа должна прекратить жить за счет американских налогоплательщиков и взять на себя основную ответственность за свою безопасность. Это давно было нужно", - подчеркнул автор материала.

По словам Бролина, в течение целого поколения правительства Европы рассчитывали на деньги США, даже когда европейские энергетические компании продолжали покупать российскую нефть.

"Трампа высмеивали за то, что он говорил об этом во время своего первого срока и настаивал, чтобы члены НАТО выполняли свои обязательства по расходам. Сейчас никто не смеется", - отметил обозреватель.

Во-вторых, как считает стратег, Трамп отказался от холодно-военной идеи, что Россия настолько опасна, что нужно избежать Третьей мировой войны.

"Россия - слабое, неустойчивое, быстро приходящее в упадок государство, сфера влияния которого постоянно сокращается уже на протяжении десятилетий. Вторжение в Украину имело целью остановить упадок, но оно лишь ускорило его. Земли, захваченные огромной ценой, не компенсируют краха российского влияния в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в остальной Европе", - анализирует Бролин.

Также американский лидер заговорил о поставках Украине ракет "Томагавк". Его встреча с Зеленским в Белом доме показала, что, вероятно, президента США надо убеждать, однако важно уже то, что он признал возможность поставки этих ракет, добавил автор материала.

"С появлением "Томагавков" в разговоре, более серьезный риск эскалации наконец оказался там, где ему и положено быть: против России, а не Украины. Блеф Кремля раскрыт. Звук это не рев медведя, а вздрагивание - и, как можно предположить, нервное шуршание в коридорах российской власти", - подчеркнул обозреватель The Telegraph.

По словам Бролина, это тот фактор, который большая часть Европы до сих пор не понимает. На протяжении многих лет считалось, что РФ настолько сильна, что только США могут ее сдержать. Однако правда заключается в том, что Россия настолько системно слаба, что моральная ясность, целенаправленное давление и поддержка асимметричных сильных сторон Украины могут изменить как поле боя, так и политику РФ.

"По иронии судьбы, Вашингтон протрезвел быстрее, чем Европа, которая все еще зависит от своих старых алиби", - добавил автор публикации.

Стратег отметил, что сейчас для Европы энергетика является испытанием на прочность. Известно, что ЕС запретил морские поставки российской нефти в 2022 году, однако оставил исключения для трубопроводов, которыми Венгрия и Словакия до сих пор пользуются.

"Даже в 2025 году несколько государств ЕС увеличили закупки российской энергии (СПГ) по сравнению с 2024 годом. Импорт Франции вырос, как и импорт Нидерландов и Бельгии. Венгрия и Словакия остались крупными покупателями нефти и трубопроводного газа. Европа публично выражала моральные осуждения, частно рационализировала свои действия и возмутительно помогала пополнять военный бюджет Кремля", - напомнил Бролин.

Обозреватель издания считает, что Европа должна прекратить оправдываться своей несостоятельностью, восстановить базу вооружения и самое главное - положить конец энергетическому "гипокризису".

"Венгерские и словацкие исключения по нефти не могут быть постоянными. Франция и другие страны, покупающие российский газ, должны объяснить, как финансирование Кремля сегодня согласуется с их риторикой об освобождении Украины. Сопоставьте слова с действиями, и возможности Путина еще больше сократятся. Он уже исчерпывает свои ресурсы быстрее, чем многие осознают", - заверил эксперт.

Автор публикации подытожил:

"Войны никогда не заканчиваются четкими, безупречными нарративами. Они заканчиваются, когда заканчиваются боеприпасы, солдаты и деньги. ХАМАС это понял. Путин тоже скоро это поймет".