Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что приняла решение уйти в отставку, но перед этим обсудит этот вопрос с президентом Гитанасом Науседею, LRT.

По словам министра, если у нее нет доверия премьера Инги Ругинене, то нет никаких возможностей работать в правительстве.

"Договорилась с президентом Литвы, что не буду подавать заявление премьер-министру, не поговорив с ним. У меня есть проект заявления и сегодня я поговорю с президентом. Пока я не вижу никаких причин, которые могли бы изменить мое решение, потому что это политика", – сказала Шакалиене журналистам.

По словам Шакалиене, она всеми силами стремилась, чтобы оборона Литвы финансировалась надлежащим образом, и чтобы оборонные силы были усилены как можно быстрее.

Как сообщал bb.lv, на минувшей неделе выяснилось, что реальное финансирование армии Литвы составит лишь 4,87% ВВП. А не 5,38% ВВП (4,79 млрд евро), как обещали власти.

После этого командующий Литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас в интервью LRT заявил, что «с тротуарной плиткой не воюют», намекая на нецелевое распределение средств.