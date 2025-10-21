Baltijas balss logotype
Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk
ФОТО: Global Look Press

WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что ему не стоит ожидать скорых поставок Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что ему не стоит ожидать скорых поставок крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«По словам двух американских чиновников, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на скорую поставку дальнобойных ракет "Томагавк"», — говорится в публикации.

Ранее Трамп в разговоре с американскими журналистами сообщил, что запрос Зеленского о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk все еще рассматривается. Президент США отметил, что не хочет подвергать опасности свою страну, поэтому этот вопрос все еще изучается.

До этого Трамп заявлял, что Вашингтон не может поставлять оружие Украине в ущерб собственным интересам. Говоря о возможности передачи Украине Tomahawk, он отмечал, что США сами нуждаются в них.

Оставить комментарий

