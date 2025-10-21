Baltijas balss logotype
Учения «Запад 2025»: в Латвии определили шесть идей, которые РФ и Беларусь внедряли в головы сограждан о войне и мире 2 992

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Учения «Запад 2025»: в Латвии определили шесть идей, которые РФ и Беларусь внедряли в головы сограждан о войне и мире

Во время прошедших в сентябре военных учений России и Беларуси «Запад 2025» в российском информационном пространстве распространялись шесть ключевых нарративов — среди них тезис о военном единстве двух стран, утверждение о подготовке НАТО к войне под прикрытием мирных инициатив, а также позиционирование Украины как источника региональной нестабильности и угрозы для всех соседей, установили Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica и работающий в эмиграции белорусский Пресс-клуб журналистов Media IQ, пишет LETA.

Изучая нарративы, распространявшиеся в обеих странах в связи с учениями «Запад-2025», исследователи пришли к выводу, что в России доминировали шесть основных сообщений. Во-первых, демонстрация союзного единства — учения России и Беларуси преподносились как проявление военного единства и готовности к совместной обороне. Re:Baltica подчеркивает, что этот нарратив абсолютно преобладал во всех проанализированных видах российских СМИ.

Второй нарратив — угроза применения ядерного оружия как средства сдерживания. В отличие от оборонительного первого, этот нес в себе элемент угрозы, хотя и был завуалирован под риторику "ограничения".

Третьим нарративом было утверждение, что НАТО готовится к войне, прикрываясь миром.

Четвертый нарратив представлял Украину как провокатора — источник региональной нестабильности, угрожающий всем соседним странам.

Пятый — технологическое превосходство. В СМИ создавался образ технологического преимущества России над Западом, что использовалось как компенсирующий фактор на фоне затянувшейся войны в Украине.

Наконец, шестой нарратив — учения как возможное прикрытие. Исследователи отмечают, что это был самый ненавязчивый, но, возможно, и самый эффективный посыл. Он напрямую не озвучивался российскими источниками, но активно эксплуатировал опасения Украины.

В Беларуси были выделены три основных нарратива. Первый, для внешнеполитического потребления — «миролюбивая держава». Делался акцент на том, что «Запад 2025» имеет исключительно оборонительный характер. Центральная идея — к миру можно принудить силой. Беларусь изображалась как ответственный партнёр, готовый уступать ради снижения напряжённости.

Как отмечают исследователи, важной особенностью этого нарратива была демонстрация открытости — приглашение наблюдателей, аккредитация иностранных журналистов — в противовес предполагаемой скрытности Запада.

Для внутреннего потребления и мобилизации использовался нарратив о «непобедимой крепости». Он доминировал в Telegram-каналах и ряде военных изданий. Акцент делался на демонстрацию силы и готовности применить её против любого агрессора. Характерной чертой был технический фетишизм — подробные описания оружия и военных процедур, призванные усилить ощущение технологического превосходства, заключают исследователи.

Третий нарратив — «солидарность Союза», пронизывавший весь медиаконтент. Как подчеркивает Re:Baltica, его лучше всего иллюстрирует формулировка агентства BELTA: «Наконец, как и должно быть: мы вместе. Так прошли первые белорусско-российские учения "Запад"».

В этом нарративе активно использовалась символика Второй мировой войны. Военное издание «Во славу Родины» писало о «наследниках поколения победителей», представляя военное сотрудничество двух стран как продолжение борьбы предков с «западной угрозой».

Союз с Россией подавался как естественная и неизбежная реакция на внешние угрозы. Российских военных называли исключительно «партнёрами по обороне» и «союзниками».

Важной составляющей нарратива был акцент на общих угрозах и общих целях, отмечает Re:Baltica.

Исследователи подчеркивают, что для режима самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко важным результатом является готовность общества к дальнейшей милитаризации. Она воспринимается как естественная и необходимая реакция на внешние угрозы. Особенно это заметно по изменению отношения к военным расходам и призыву в армию, а также по росту популярности военно-патриотических мероприятий. Если ранее эти темы вызывали в обществе определённое отторжение, то после информационной кампании вокруг «Запад-2025» они воспринимаются как неизбежная плата за безопасность государства, отмечает Re:Baltica.

«Культура готовности» проявляется в повышенном интересе к военной тематике, росте популярности военно-патриотических мероприятий и изменении отношения молодёжи к обязательной службе, подчёркивает Re:Baltica.

Сравнивая сообщения двух стран, исследователи приходят к выводу: в то время как белорусские госСМИ старались выглядеть дипломатично, делая акцент на «миролюбии» и «обороне» и избегая упоминания конкретных стран, российские каналы были гораздо агрессивнее.

Особенно заметна разница в теме ядерного оружия. Если белорусские СМИ завуалированно говорили о «сдерживании», то российские каналы использовали тактику «разогрева» — постепенно подготавливая общество к восприятию такой возможности, отмечает Re:Baltica.

Официальные СМИ Беларуси и России играли роль «хороших полицейских» — дипломатичных, открытых и миролюбивых. В то же время российские Telegram-каналы выступали в роли «плохих полицейских», озвучивая то, чего не говорили официальные источники, заключают исследователи.

Упомянутое исследование было проведено Media IQ совместно с Re:Baltica на основе анализа белорусских государственных СМИ и провластных Telegram-каналов в период с июля по конец сентября 2025 года.

Чтобы выяснить, какие нарративы распространялись в России по поводу учений «Запад-2025», и как СМИ доносили их до многомиллионной аудитории, был проанализирован их охват в российских СМИ и Telegram-каналах с 1 по 16 сентября 2025 года.

Как сообщалось ранее, официально было объявлено, что учения «Запад 2025» прошли с 12 по 16 сентября, однако фактические мероприятия начались уже в июле, а завершиться они, вероятно, должны стратегическими ядерными учениями в октябре или ноябре, ранее отмечала Служба военной разведки и безопасности.

Во время этих учений на территории Латвии серьёзных инцидентов зафиксировано не было, однако Минобороны продолжит следить за ситуацией и после их завершения, ранее сообщал агентству LETA министр обороны Андрис Спрудс.

#война рф и украины #россия #беларусь
Видео