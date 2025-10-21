NYT: в Нью-Йорке спустя всего 10 лет после постройки потрескался 102-этажный небоскреб.

В Нью-Йорке начал рассыпаться 102-этажный небоскреб. Об этом пишет New York Times.

Фасад элитной высотки на Манхэттене стал разрушаться спустя всего десять лет после окончания строительства. Облицовка здания пошла трещинами, снаружи небоскреба виднеются выбоины. Кроме того, внутри высотки ломаются лифты и регулярно наблюдаются протечки.

На прочность конструкций мог повлиять цвет: ради создания белого оттенка, на котором настаивал девелопер, был изменен состав бетона. Кроме того, архитекторы, вероятно, не рассчитали нагрузку от погодных условий. По мнению специалистов, ситуация будет только усугубляться, а ремонт здания встанет в «девятизначную сумму». В случае, если с ремонтом затянут, то будет опасно не только проживать в здании, но и проходить мимо него.