КНДР запустила несколько баллистических ракет на восток

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: КНДР запустила несколько баллистических ракет на восток
ФОТО: пресс-фото

В преддверии встречи в Сеуле президентов Южной Кореи и США Пхеньян запустил несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря у восточного побережья страны, заявили южнокорейские военные, пишет DW.

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в северо-восточном направлении, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи в среду, 22 октября. Сеул уточнил, что "обнаружил несколько снарядов, предположительно являющихся баллистическими ракетами малой дальности". Это был первый запуск такого рода с момента вступления в должность нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в июне. Предыдущий запуск баллистики КНДР состоялся в мае.

В свою очередь новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что запуск ракет Пхеньяном не повлиял на безопасность ее страны и что Токио делится информацией с США в режиме реального времени, передает агентство AFP.

Президенты Южной Кореи и США намерены встретиться на следующей неделе в Сеуле на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Кроме того, ожидается, что президент США Дональд Трамп встретится также и с председателем Китая Си Цзиньпином.

КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету

Руководство Северной Кореи во главе с Ким Чен Ыном 11 октября впервые за два года провело в Пхеньяне крупный военный парад, на котором продемонстрировало новую межконтинентальную ракету. Госинформагентство ЦТАК назвало "Хвасон-20" "самым мощным ядерным стратегическим оружием". Оно утверждает, что дальность полета этой ракеты может позволить Северной Корее поражать цели на территории США. Помимо "Хвасон-20", армия КНДР представила на параде и другие вооружения, включая гиперзвуковые ракеты.

kndr-hvason-20.jpg

Среди приглашенных гостей были премьер-министр Китая Ли Цян, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

Пхеньян оказывает военную помощь Москве в ее агрессивной войне против Украины. Сначала КНДР поставляла России ракеты и артиллерийские боеприпасы, а позднее отправила и тысячи военнослужащих, которые принимали участие в боях в Курской области.

Ким Чен Ын открыт к переговорам с США, но не откажется от ЯО

Правитель Северной Кореи заявил 21 сентября, что открыт к переговорам с США, если те перестанут требовать от КНДР отказаться от ядерного оружия. "Если Соединенные Штаты откажутся от своей бредовой одержимости денуклеаризацией и, осознавая реальность, действительно захотят мирного сосуществования с нами, то нет никаких причин, по которым мы не сможем этого добиться", - заявил Ким Чен Ын в ходе своего выступления в Верховном народном собрании - парламенте страны.

"Мир уже хорошо знает, что делают Соединенные Штаты после того, как, вынудят страну отказаться от ядерного оружия, - цитирует ЦТАК его слова. - Мы никогда не откажемся от нашего ядерного оружия".

Ким Чен Ын также заявил, что "не будет иметь никаких дел" с властями Южной Кореи. При этом о президенте США Дональде Трампе у северокорейского диктатора, по его словам, сохранились "теплые воспоминания". Ким и Трамп встречались три раза во время первого срока республиканца в Белом доме.

DW

#кндр
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
