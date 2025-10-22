Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Западную Европу надвигается «метеобомба» 0 345

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
Euronews
Изображение к статье: На Западную Европу надвигается «метеобомба»
ФОТО: Unsplash.com

Германия, Франция и другие страны Европы в эти дни окажутся под властью низкого давления. Эксперты предупреждают о риске формирования так называемого "бомбового циклона".

На Францию, Германию и другие страны Западной Европы надвигается так называемый "бомбовый циклон". Метеорологи предупреждают о быстро развивающемся мощном шторме, который, вероятно, пройдет над Атлантикой и в районе между Бискайским заливом, Ла-Маншем и Северным морем, а затем двинется вглубь континента. Ожидаются шквальные порывы ветра, проливные дожди и как следствие транспортные проблемы.

Сильный шторм обрушился на атлантическое побережье Франции уже в среду вечером. Около полуночи центр низкого давления достигнет Ла-Манша. Ожидается, что он затронет и Испанию, где в Бискайском заливе скорость штормового ветра будет достигать 130 км/ч.

Около полудня в четверг "метеобомба" продолжит движение в сторону Северного моря. Сильные штормовые ветры ожидаются между Гентом и Амстердамом. На западе и юго-западе Германии, в частности, в Шварцвальде порывы ветра разгонятся до 120 км/ч.

В пятницу утром сильный шквальный ветер обрушится с запада и северо-запада на побережье Северного моря. В Гамбурге и Бремене возможны порывы до 110 км/ч.

Шторм достигнет своего пика в Германии к полудню в пятницу. По всей стране возможны сильные ветры скоростью около 100 км/ч, а некоторые метеорологические модели предупреждают о порывах до 160 км/ч.

Вечером в пятницу шторм постепенно отступит, но до вечера субботы на побережье сохранится опасность штормовых нагонов.

"Метеобомба" - что это такое?

Этот метеорологический термин означает быстрое усиление внетропической области низкого давления, при котором давление воздуха в ее центре падает не менее чем на 24 гектопаскаля (гПа) в течение 24 часов.

Такое быстрое падение давления воздуха приводит к возникновению чрезвычайно сильного шторма, который часто называют "бомбовым циклоном". Такие штормы приносят сильные ветры, проливные дожди и могут привести к таким экстремальным погодным явлениям, как штормовые приливы и наводнения.

Вот несколько советов по мерам предосторожности:

  • закрепите уличную мебель, незакрепленные предметы и строительные материалы,

  • избегайте парковок под крупными деревьями или неустойчивыми конструкциями,

  • отложите поездки в регионы, где порывы могут достигать ураганной силы,

  • любителям пеших прогулок следует избегать лесов и горных троп.

В пятницу "бомбовый циклон" продвинется дальше в сторону Скандинавии, а в Германию придет холодный воздух с Северного Ледовитого океана. Температура здесь значительно понизится и составит от 9 до 14 градусов. А в Альпах и на вершинах Баварского Леса выпадет снег.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками
Изображение к статье: Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками
Минобороны РФ направит резервистов на защиту НПЗ от дронов
Изображение к статье: Минобороны РФ направит резервистов на защиту НПЗ от дронов
В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов
Изображение к статье: В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов
Изображение к статье: Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит
Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит 1 460
Изображение к статье: В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов
В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов 348
Изображение к статье: Прокуратура Парижа оценила украденные из Лувра реликвии
Прокуратура Парижа оценила украденные из Лувра реликвии 1 297
Изображение к статье: Орбан: Подготовка к саммиту Трампа и Путина продолжается
Орбан: Подготовка к саммиту Трампа и Путина продолжается 221

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 83
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 129
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 67
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 83
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео