Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) договорилась о формировании коалиции с оппозиционной Партией обновления Японии, что гарантирует избрание лидера ЛДП Санаэ Такаити на пост премьера.

В начале октября Такаити была избрана новым председателем ЛДП по итогам второго тура голосования. В общей сложности она набрала 185 голосов из 341. Ее конкурент — сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми — Синдзиро Коидзуми набрал 156 голосов.

В Москве порассуждали о том, чего стоит ждать России, если кресло премьера Японии займет бывший министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Как считают обозреватели, несмотря на то, что политик поддерживает концепцию «возвращения» четырех островов Курильской гряды, а также придерживается западной позиции в отношении конфликта на Украине, возможны позитивные изменения.

Издание напоминает, что Такаити была протеже премьер-министра Синдзо Абэ, при котором отношения между Москвой и Токио были наилучшими. Более того, она является опытным политиком, хорошо разбирающимся во внутренних механизмах власти.

Эксперты также отмечают, что у Москвы традиционно лучше складывались взаимовыгодные отношения с правыми политиками-патриотами, чем с «прогрессивными» либералами.

64-летняя Такаити окончила университет Кобэ, после переехала в Соединенные Штаты для работы помощником члена Палаты представителей от Демократической партии Патриции Шрёдер. После возвращения в Японию начала политическую карьеру. В 1996-м вступила в Либерально-демократическую партию.