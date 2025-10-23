Baltijas balss logotype
«АЗС начнут останавливаться» - эксперт предупредил об угрозе топливного кризиса на Украине 0 317

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: «АЗС начнут останавливаться» - эксперт предупредил об угрозе топливного кризиса на Украине

Пожар на венгерском нефтеперерабатывающем заводе компании MOL, а также инциденты на НПЗ в Словакии и Румынии на фоне ограничений на поставки топлива в Украину из некоторых стран привели к дефициту топлива и прекращению работы ряда украинских АЗС. Об этом в комментарии УНИАН сообщил основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Он отметил, что топливного кризиса в Украине пока нет, но трейдеры, с которыми общался эксперт, считают, что вероятность его наступления высока. Однако, это не будет повторением ситуации 2022 года.

"Сегодня имеем шторм на рынке. Цены взлетели. Если в начале недели стоимость дизеля в Измаиле была 44 гривни/литр, то сегодня уже 46. Плюс 5% за три дня. И это без учета роста цен на нефть, -УНИАН). Такими шагами мы дойдем до оптовой цены в 50 гривень за литр (примерно 1 евро, прим.ред.) и будем говорить о повышении стелы (цен на АЗС, - УНИАН), если вдруг что-то не развернется, какие-то корабли не придут с топливом", - отметил эксперт, добавляя, что стоимость дизельного топлива на АЗС, в случае роста оптовой цены дизельного топлива, может вырасти до 3 гривень/литр, в зависимости от сети.

Также, по его словам, будут расти цены и на бензин.

При этом он отмечает, что покупателям предлагают платить за топливо, которого еще нет у оптового продавца. Дмитрий Леушкин добавляет, что отдельные заправки уже прекращают свою работу. Эксперт отмечает:

"Поговорил сегодня с владельцем сети "ОВИС" на Харьковщине. Четыре заправки уже стоят без топлива. Ситуация угрожающая".

Он добавил, что через 2-3 недели, если ничего не делать, "АЗС начнут останавливаться".

Дмитрий Леушкин пояснил, что Украина импортирует топливо как из Венгрии, так и Словакии, на территории которых находятся пострадавшие НПЗ, а также Румынии. Он добавляет, что усложняют ситуацию с поставками топлива на внутренний рынок введенные Украиной ограничения в отношении импорта топлива из Болгарии и Молдовы. Также негативное влияние оказали ограничения на поставки из порта Констанца, о которых официально не объявлялось, однако, по данным консалтинговой компании А-95, импорт в Украину дизеля из Румынии резко упал в начале октября.

Дмитрий Леушкин добавляет, что усложняет ситуацию и введение новых американских санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть", ведь значительная часть компаний пытается избегать сотрудничества с юридическими лицами, которые попали под американские санкции из-за риска попасть под вторичные санкции. При этом, как известно, украинский рынок до сих пор зависит от бензина и дизеля, который произведен из российской нефти и поставляется из других стран.

"Я за то, чтобы против России ввести санкции, однако теперь нет топлива", - отметил эксперт, добавив, что следовало предусмотреть резерв топлива на такой случай.

К тому же, по словам Дмитрия Леушкина, из-за боевых действий усложнилась логистика топлива. Эксперт констатировал:

"У нас возможность решить кризис, как это было в 2022 году, отсутствует... Куда ехать. Болгария под санкциями, Румыния под санкциями, Молдова под санкциями, Польшу с Литвой мы и так выбрали, как и Грецию. В Венгрии и Словакии пока никакого ресурса не ожидается... Не поедешь же бензовозами в Турцию. Опять-таки некоторые производства там под санкциями".

#топливо #украина
Видео