Европейский союз в четверг одобрил 19-й пакет санкций, цель которого — усилить давление на Россию и воспрепятствовать финансированию ее военной машины.

Одной из ключевых мер стал запрет на покупку, импорт и перевалку в ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ), который вступит в силу с 2027 года. Также расширен запрет на ациклические углеводороды: в частности, отменяется исключение для изобутана, в отношении которого Эстония уже ввела национальные санкции.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, новый пакет санкций показывает, что Европа не устает и не отступает: «Европейский союз сознательно и последовательно повышает цену агрессии для России и продолжает работать над пресечением обхода санкций».

«С помощью санкций мы значительно сокращаем доходы, которые Россия получает от энергоносителей, и тем самым препятствуем финансированию российской военной машины», — сказал министр иностранных дел Цахкна, добавив, что избавление от энергетической зависимости от России отвечает интересам Европейского союза, поскольку Россия имеет обыкновение использовать экспорт энергоносителей в качестве оружия.

Введен запрет на оказание туристических услуг в России с целью сократить доходы РФ и предотвратить поощрение необязательных поездок в страну в условиях, когда для граждан ЕС возрос риск необоснованного задержания.

Также запрещены участие, создание совместных предприятий, финансирование и заключение новых контрактов с компаниями из особых экономических и инновационных зон России.

В санкционный список Евросоюза внесено более 117 судов, на которые распространяется запрет на заход в порты ЕС и получение услуг. На сегодняшний день Евросоюз ввел санкции в отношении более 560 судов, преимущественно перевозящих российскую нефть.

В финансовом секторе введен запрет на совершение сделок для пяти российских банков, а также ограничения на предоставление услуг в сфере криптоактивов гражданам России.

В сфере торговли список конечных военных пользователей и компаний, причастных к обходу санкций, пополнили 45 организаций, в том числе несколько компаний из третьих стран, которые содействуют деятельности «теневого флота» или снабжают российский ВПК.

Также введены дополнительные санкции в отношении товаров и технологий, используемых в российской военной промышленности, включая редкие металлы, соль, цемент и резиновые изделия. Введены дополнительные запреты на экспорт товаров, способствующих наращиванию промышленного потенциала России, в том числе соли, серы, графита, металлических руд, резиновых изделий, а также керамических материалов для лабораторного и строительного применения.

Для российских дипломатов и консульских работников, аккредитованных в одном из государств-членов ЕС, вводится обязательство уведомлять о планируемых поездках или транзите через другое государство-член ЕС. В дополнение к этому каждое государство-член может ввести требование о получении разрешения.

В санкционный список добавлены 63 физических и юридических лица, в том числе компании, поддерживающие ВПК и военную машину России, и их международные партнеры, которые помогают обходить санкции и приносят доход Кремлю. В их число также вошли лица, причастные к депортации украинских детей, и распространители дезинформации.

«Россия должна понять, что на международной арене нет места стране, которая грубо нарушает международное право и нападает на суверенные государства, — сказал Цахкна. — Мы не остановимся до тех пор, пока Россия не будет в полной мере привлечена к ответственности, не покинет Украину и не возместит нанесенный ущерб. Это не просто слова — это обещание».

Цахкна подтвердил, что работа над следующим, 20-м пакетом санкций, уже началась. «Мы не приемлем полумер. Каждый новый пакет усиливает наш сигнал: Украина не одна, и Россия не останется безнаказанной». 20-й пакет санкций должен включать меры против крупнейших российских энергетических компаний, а также быть нацелен на третьи страны, которые помогают России обходить санкции.