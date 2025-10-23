На протяжении 15 лет африканский Чад сотрудничал с некоммерческой природоохранной организацией African Parks, но этой осенью правительство вдруг отозвало свое сотрудничество. Что случилось? Чем занимается African Parks? И при чём тут британский принц?

Ретроспектива

African Parks были созданы в 2000 году в ответ на сокращение площади охраняемых территорий из-за «неэффективного управления и нехватки финансирования». Первой страной, где African Parks развернули деятельность, стало Малави в 2003 году.

Государство передало под контроль организации управление Заповедника дикой природы Маджете, оставив за собой право собственности. Состояние заповедника на тот момент пресса описывала как «заброшенный и разорённый браконьерами», однако уже к 2006 году малавийцы увидели результат — восстановленную популяцию слонов. Успех убедил правительство страны предоставить организации ещё две территории в 2015 году: Национальный парк Ливонде и Заповедник дикой природы Нхотакота.

Именно здесь к деятельности организации подключился принц Гарри. В июле 2016 года он вошёл в состав группы экспертов проекта «500 слонов», в рамках которого более 520 слонов были перемещены из одних малавийских парков в другой. Такая сложная слоновья логистика объяснялась желанием восстановить поголовье в Нхотакоте — к 2016 оно сократилось до менее чем 100 особей из-за браконьерства, в то время как популяция в Маджете и Ливонде не просто восстановилась, но даже создала избыток.

Сегодня

Официальный сайт сообщает: African Parks управляют 24 охраняемыми территориями общей площадью более 20 млн га в 13 странах: Анголе, Бенине, ЦАР, Чаде, ДРК, Эфиопии, Малави, Мозамбике, Республике Конго, Южном Судане, Руанде, Замбии и Зимбабве.

Среди направлений деятельности организации:

-экологическая устойчивость — ликвидация браконьерства, реинтродукция, восстановление и поддержка уязвимых видов, сокращение выбросов углекислого газа

-социально-политическая устойчивость — экологическое образование, поддержка экологичной добычи природных ресурсов

-экономическая устойчивость — обеспечение экологичного туризма, трудоустройство местного населения, инвестиционная поддержка государств

Что случилось в Чаде... и не только

6 октября 2025 года African Parks получили) официальное уведомление от министра охраны окружающей среды, рыболовства и устойчивого развития Чада об одностороннем решении правительства прекратить действие двух мандатов, выданных организации. Министерство заявило, что проблема в росте браконьерства, недостаточном финансировании и предполагаемых нарушениях контрактов.

Это не единственный скандал, связанный с African Parks. Периодически в сети появлялась информация о сексуальном и физическом насилии, применяемом егерями к представителям народа бака на территории Конго. После многочисленных вопросов принцу Гарри организация заказала независимое расследование и признала злоупотребления властью весной 2025 года. Тем не менее, результаты расследования не были обнародованы.

Обвинения в неоколониализме

Голландский журналист Оливье ван Бимен шагнул ещё дальше, опубликовав книгу «Во имя природы: расследование неоколониальных практик НПО "Африканские парки"». Основываясь на полевых исследованиях, ван Бимен утверждает, что милитаризованные природоохранные стратегии African Parks, поддерживаемые филантропией и доходами от туризма, не только вытесняют местные сообщества с охраняемых территорий, но и способствуют «зелёному колониализму».

Организация ответила на обвинения ван Бимена, отметив в книге «сотни фактических неточностей». Важнейшим аргументом African Parks против обвинений в неоколониализме стала... вовлечённость в дела НГО местного сообщества.

Чад восстановил связи с African Parks 17 октября, начав переговоры о новых соглашениях по совместному управлению текущими проектами. При этом ЕС сильно повлиял на это решение, приостановив на 90 дней грантовую поддержку африканской страны.