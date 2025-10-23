Baltijas balss logotype
Российская внешняя разведка фиксирует подготовку Запада к войне 1 555

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Господину Нарышкину теперь приходится постоянно подчеркивать свою лояльность.

Господину Нарышкину теперь приходится постоянно подчеркивать свою лояльность.

Европейцам вменяются в вину мобилизационные мероприятия.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин (71) рассказал о подготовке европейских членов Североатлантического альянса к войне с Россией.

«Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования», — указал глава СВР.

Как утверждает Нарышкин, привыкшая после Второй мировой войны жить под оккупацией Штатов Европа не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. По его словам, во внешнеполитических ведомствах европейских государств «царит пессимизм», который связан с отсутствием у стран Европейского союза средне- и долгосрочных рецептов поддержания безопасности.

Помимо этого, утверждает Нарышкин, запущен процесс наращивания объемов выпуска продукции европейского военно-промышленного комплекса, а также на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и «зомбирование» населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны России.

Стоит отметить, что после выступления на заседании Совета безопасности России по признанию ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года Нарышкин привлек широкое внимание мировой прессы тем, что заметно дрожал и «неловко заикался», когда Путин публично отчитал его за «неловкий» ответ на вопрос президента о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что Запад намерен перевооружаться под предлогом мнимой агрессивности Москвы. «Ну пускай вооружаются, давайте посмотрим на структуру этих расходов, на структуру этих вооружений», — сказал российский лидер. По его словам, Москва считает абсолютно необоснованной ссылку на свою агрессивность, поскольку агрессивен сам коллективный Запад. Президент резюмировал, что «игра в одни ворота» закончилась.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад перейти в «режим войны» как морально, так и в прикладном отношении. По его словам, это необходимо «для сохранения мира».

Российский сенатор Алексей Пушков ответил Йонсону, заявив, что тот не знает, что такое война, поскольку видел ее только на экране телевизора и выдуманную. «Для него война — это бомбежки дальних стран — Югославии, Ирака, Ливии, Сирии — откуда для стран НАТО ничего не прилетает», — обозначил Пушков.

"Это ему не виртуальные военные игры, в которые он до сих пор играет, сидя в теплом туалете у себя в Стокгольме, который не бомбили никогда в истории".

Видео