Россияне не выступят на чемпионате Европы на короткой воде в Польше.

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше. Его цитирует ряд западных СМИ.

Мазепин считает, что причина пропуска турнира — политическая. Он обратил внимание на то, что польские власти не допустили российских пловцов.

Международная федерация плавания (World Aquatics) смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Российские спортсмены могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.