США вводят санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» 1 213

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: США вводят санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл»
ФОТО: dreamstime

Министр финансов США Скотт Бесент в среду объявил о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефть» и «Лукойл», назвав причиной отказ российского президента Владимира Путина «прекратить эту бессмысленную войну» в Украине, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Президент США Дональд Трамп пытается добиться окончания этой войны, начавшейся с полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Санкции были объявлены на следующий день после отмены запланированной встречи Трампа и Путина в Будапеште — Вашингтон выразил разочарование отсутствием прогресса в переговорах о перемирии с Москвой. В среду о новых санкциях против России договорились также страны Европейского союза.

«Учитывая отказ Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, которые финансируют военную машину Кремля», — заявил Бесент.

Он предупредил, что министерство готово «к дальнейшим действиям, если потребуется», чтобы поддержать усилия Трампа по прекращению войны.

В интервью телеканалу Fox Business до официального заявления Бесент отметил, что это «одни из самых масштабных санкций, которые мы когда-либо вводили против Российской Федерации».

Трамп в течение нескольких месяцев откладывал введение новых санкций, надеясь убедить Путина заключить мир, однако его недовольство действиями Кремля нарастало.

Терпение Трампа иссякло через шесть дней после телефонного разговора с Путиным, состоявшегося в прошлый четверг.

«Президент Путин не пришёл к [переговорному] столу честно и открыто, как мы надеялись», — сказал Бесент телеканалу Fox Business.

Он напомнил, что во время встречи Трампа и Путина в августе на Аляске «президент Трамп ушёл, поняв, что переговоры ни к чему не ведут».

«Происходили закулисные переговоры, но, на мой взгляд, президент разочарован тем, где мы находимся сейчас», — добавил Бесент.

О новых санкциях против России в среду сообщило также ЕС. Девятнадцатый пакет санкций, введённый против России с момента её повторного вторжения в Украину в феврале 2022 года, предусматривает запрет на импорт сжиженного природного газа из России до 2027 года, включение в «чёрный список» ещё большего количества танкеров «теневого флота» и ограничение передвижения российских дипломатов по Европе.

После появления информации о новых санкциях, цены на нефть на электронных торгах после закрытия бирж выросли — стоимость нефти марки WTI в Нью-Йорке и Brent в Лондоне поднялась более чем на 1%.

#сша #санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    23-го октября

    Странно Все вводят и вводят санкции,а российские иудеи олигархи становятся все богаче и богаче ..😂😂😂

    1
    1

