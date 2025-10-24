Премьер Бельгии: у ЕС нет ответа на вопрос о законности конфискации активов России.

У Европейского союза (ЕС) нет четкого ответа на вопрос о законности конфискации российских замороженных активов. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает Reuters.

«Может ли это (конфискация российских активов — прим.) быть законно? Это очень хороший вопрос, и на него нет четких ответов. Если вы зададите его юристам, то они дадут разные и непонятные ответы», — указал бельгийский премьер.

Ранее журнал Politico сообщил, что де Вевер «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Отмечается, что позиция страны «поставила в тупик» планы, над которыми западные чиновники «работали месяцами».