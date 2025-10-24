Baltijas balss logotype
В Брюсселе высказались о законности конфискации российских активов 11 1487

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Брюсселе высказались о законности конфискации российских активов
ФОТО: Youtube

Премьер Бельгии: у ЕС нет ответа на вопрос о законности конфискации активов России.

У Европейского союза (ЕС) нет четкого ответа на вопрос о законности конфискации российских замороженных активов. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает Reuters.

«Может ли это (конфискация российских активов — прим.) быть законно? Это очень хороший вопрос, и на него нет четких ответов. Если вы зададите его юристам, то они дадут разные и непонятные ответы», — указал бельгийский премьер.

Ранее журнал Politico сообщил, что де Вевер «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Отмечается, что позиция страны «поставила в тупик» планы, над которыми западные чиновники «работали месяцами».

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(11)
  • С
    Сарказм
    24-го октября

    Ну вообще-то страна, сама поставившая себя вне рамок правового поля, присвоившая себе в одностороннем порядке двигать границы при помощи агрессии и насилия и не стесняющаяся конфисковывать все, что ей понравится на своей территории (начиная от украденных чуть ни ярд зелени самолетов и заканчивая предприятиями) может даже не думать о том, чтобы пытаться задействовать правовые инструменты избирательно в тех случаях, когда ей это выгодно. Грубо говоря - за русским военным кораблем. Причем бельгийцы-то в общем-то не против самой концепции, они просто хотят четкой позиции н уровне ЕС, что "было ваше - стало украинское", для чего явно нужен специальный закон, потому что в рамках стандартной юстиции такую вещь действительно провернуть крайне затруднительно. Но нестандартные ситуации требуют и нестандартных решений, Нюрнбергский трибунал тоже был огромной новацией для своего времени и крайне сомнительным мероприятием с точки зрения норм права. И ничего, проглотили и ломиком встроили его в общую конструкцию.

    3
    24
  • Д
    Дед
    Сарказм
    24-го октября

    Я надеюсь Вы об Украине. Это Украина не выполнила ни одного договора, под которым подписалась. А, что происходит с теми, кто не выполняет договоров- наступают санкции, да бывают разные санкции.

    13
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    24-го октября

    "Ну вообще-то страна, сама поставившая себя вне рамок правового поля, присвоившая себе в одностороннем порядке двигать границы при помощи агрессии и насилия!" - это вы про то, как ЕС обошелся с Югославией? "Но нестандартные ситуации требуют и нестандартных решений, Нюрнбергский трибунал тоже был огромной новацией для своего времени и крайне сомнительным мероприятием с точки зрения норм права. И ничего, проглотили и ломиком встроили его в общую конструкцию" - согласен. Когда будут собирать новый трибунал, который будет судить нынешних лидеров ЕС за ущемление прав собственных граждан, председательствовать будет американец. Вот увидите! :)

    9
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    24-го октября

    Нет Дед, не об Украине, ибо не Украина начала захватническую агрессивную войну. И уж точно не она умыкнула самолеты. Ты чета устал врать сегодня, пойди отдохни

    1
    6
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    24-го октября

    ЕС никак не обходился с Югославией, это сумасшедший Милошевич начал гражданскую войну со всеми "братскими" народами, запросившимися наружу, вел ее с потрясающей на то время жестокостью (хотя глядя на действия РФ в Украине его стоит признать детсадовцем не утреннике), с концлагерями, фильтрацияим, этническими чистками, наводнил всю Европу миллионами беженцев и не собирался останавливаться. Пришлось призвать людоеда к порядку, кстати, весьма эффективно, небольшая спецоперация, и людей больше не убивают, большая часть Югославии - в ЕС, без границ и в мире, каждый народ живет как он хочет и идет в ту сторону, которую хочет, без старших братьев и прочей фихни, сербы все еще не могут определиться, хотят ли они в цивилизацию или остаться в той хтони, в которую их погружал Милошевич, но, вероятно, в конце концов все же выберут свет. И да, насколько мне известно ЕС ни разу никого не аннексировал и не захватывал. Так что твои фантазии - полностью мимо

    1
    5
  • Д
    Дед
    Сарказм
    24-го октября

    Ой, разве не Украина начала расстреливать Донецк из минометов и орудий, еще в 2014 году? Разве не должна была Россия защитить русских детей от снарядов и бомб, при молчаливом согласии остальной Украины, Европы и США? Как там об аллее ангелов? Теперь во всей Украине рвутся ракеты, видимо, это расплата за согласие.

    2
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    24-го октября

    Дед прочисти память, война началась с того, что в Украину вторглись головрезы Гиркина (Стрелкова) (большинство кадровые сотрудники ФСБ) и начала стрелять, убивать, и раздавать оружие местной бандоте. Ну и про истории про "кочующие" минометы, из которых стреляли сами же дыныры известны давно и неплохо расследованы. Не говоря уже о том, что россказни про "обстрелы Донецка" на фоне снесенных до фундамента Мариуполя, Бахмута, Соледара, Северодонецка,Купянска, Покровска - это просто высшая степень лицемерия и мразотности. Как и россказни об аллеях мифических ангелов на фоне тысяч похищенных и угнанных в РФ украинских детей, и на фоне тех, которых убивают каждый день в результате ежеденвных варварских налетов шахедов, ракет и КАБов на густонаселенные города. Так что приглуши фонтан своего гнилого красноречия и даже не начинай нести рашнмуйню из ящика. И подожди расплаты вот за это все, а она будет страшной. И на многие поколения. Латвийское "угнетение русских" на этом фоне тебе покажется раем и элитным курортом. Только (если доживешь) не пищи тогда тоненьким голосишкой "за что?". За все, в том числе и за твои оправдания и подержку того ада, смертей и разрушений, которые сейчас сеет РФ.

    1
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    24-го октября

    После слов "Мифическая Аллея ангелов" мне как человеку, который возлагал цветы на эту самую Аллею, с вами разговаривать не о чем. Потрудитесь больше не встревать в разговоры умных и информированных людей с укропитекской звериной пропагандой.

    1
    0
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    25-го октября

    Это ты куда чего возлагал-то убогий? В Дыныры проездом был? В качестве кого, умный ты наш и информированный (таковых там кстати после 2014 не осталось от слова вообще, жить одновременно и под бандотой и под ФСБ - это не для умных)? Что-то мне кажется, что ты либо сп...дел (что скорее всего), либо только что на статью себе наговорил. А что касается "я лично возлагал", ну давай я тебе пару камешков в горку сложу и расскажу жалостливую историю про убиенных съеденных младенцев (большая часть из которых если и была в реальности, то погибла исключительно по вине и скорее всего от рук тех, кто тебе все эти сказочки рассказывал), не надо будет далеко ездить.

    0
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го октября

    Помнится, кражу российского газа Украина не постеснялась называть "несанкционированным отбором". Интересно, какую формулировку изберут стыдливые европейские воришки?

    20
    1
  • Д
    Дед
    24-го октября

    Латвия сказала конфисковать и отдать Украине. Правда, Латвия нищая, и имущество латвийских фирм не арестовано в России, которое будет конфисковано РФ. Это не к Латвии придут фирмы и затребуют компенсировать убытки. Правда, латышский суд отклонил бы их требования,в латышском суде законности не дождешься.

    28
    1
Читать все комментарии

Видео