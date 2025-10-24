Baltijas balss logotype
Венгрия жестко ответила Польше на угрозу взорвать «Дружбу» 0 1314

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Венгрия жестко ответила Польше на угрозу взорвать «Дружбу»
ФОТО: Global Look Press

Советник премьера Венгрии Орбан назвал истерией угрозу Сикорского «Дружбе».

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан назвал истерией угрозы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в адрес нефтепровода «Дружба». Свое заявление он опубликовал в соцсети Х.

«Это возмутительно: глава МИД Польши надеется, что украинцы смогут взорвать нефтепровод "Дружба", который обеспечивает энергоснабжение Венгрии», — отметил Орбан.

По словам советника венгерского лидера, высказывание Сикорского относится к «самым темным глубинам военной истерии». Орбан уличил главу МИД Польши в попытке «свести на нет польско-венгерские отношения».

Ранее Сикорский в ответ на комментарий министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто выразил надежду, что украинские войска выведут из строя нефтепровод «Дружба».

В свою очередь, Сийярто высмеял слова Сикорского о готовности задержать самолет президента России Владимира Путина в случае его пролета над Польшей.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

