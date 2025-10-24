Baltijas balss logotype
Z-писатель Захар Прилепин в 50 лет снова завербовался на войну

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Z-писатель Захар Прилепин в 50 лет снова завербовался на войну

Своё решение о возвращении на службу литератор объяснил "чувством собственной ответственности".

Известный российский писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин (1975) подписал контракт с Министерством обороны России и в связи с этим объявил о паузе своей литературной деятельности.

«Иногда надо прекращать писать - иногда надо жить. Для того, чтобы хорошо писать, надо сначала хорошо жить», - сказал Прилепин в комментарии для СМИ.

Он добавил, что, как правило, из-за частых командировок и контрактов записывает свои программы на три-четыре месяца вперёд.

«И они, пока я служу, они спокойно выходят. Ну, то есть у меня сейчас, допустим, «Захар Плюс». У меня есть шоу, я записал 16 штук. Их хватит прямо на несколько месяцев, как раз на половину моего контракта. Я думаю, сейчас "уроки русского" запишу тоже, штук восемь – двенадцать», - добавил писатель.

Своё решение о возвращении на военную службу Прилепин объяснил чувством собственной ответственности. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, он уже прошёл медицинский осмотр и подписывает контракт. По словам собеседника информационного агентства, это решение было принято еще несколько месяцев назад. Источник добавил, что Прилепину ещё предстоит пройти военные сборы.

В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) и отправился в зону специальной военной операции Вооружённых сил РФ в Донбассе.

В мае 2023 года писатель получил ранения при взрыве его машины в Нижегородской области. Исполнитель покушения, гражданин Украины Александр Пермяков в сентябре 2024 года был приговорён к пожизненному лишению свободы.

С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе. Он работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. В середине 1990-х годов Захар Прилепин участвовал в боевых действиях в Чечне как сотрудник милиции.

#война на украине
