Залужный объявил о «глобальной войне» 5 3186

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Залужный объявил о «глобальной войне»
ФОТО: Global Look Press

Экс-главком ВСУ и нынешний посол в Великобритании Залужный вышел с заявлением о «глобальной войне» на Украине.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине перерос в «глобальную войну». Об этом он написал в своем материале для издания «Украинская правда».

При этом, как считает Залужный, четвертый год украинского конфликта привел «к краху идей и теорий, на которых основывалось само представление о мировом порядке». В своей статье экс-главком называет Европу «соседом в глобальной войне».

Помимо прочего, он подчеркнул, что ни одна страна мира не способна самостоятельно выдержать современный уровень интенсивности боевых действий, и тем самым «полностью удовлетворить весь комплекс оборонных потребностей».

Залужный также обратился к истории, заявив о популизме в политической среде. «Еще одной проблемой наших бывших лидеров было отложение непопулярных шагов ради краткосрочной популярности и следование популистским обещаниям», — заявил бывший главнокомандующий.

#война на украине
Оставить комментарий

(5)
  • 24-го октября

    о мире думать надо, нет ничего хорошего в том что гибнут люди

    32
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го октября

    "экс-главком называет Европу «соседом в глобальной войне»." А как назвать соседа, который ссужает тебя деньгами и оружием, лишь бы ты и дальше бессмысленно бился "до последнего украинца"?

    42
    2
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    24-го октября

    Союзником в борьбе против агрессора. Не очень верным и не очень самоотверженным, но все же. Точно также поступали Штаты и Великобритания, помогая СССР в Второй Мировой (правда, они и сами неслабо воевали, но тут такое себе...). А Залужный намного лучше тебя понимает, что бился он не "бессмысленно", а за выживание своего государства и народа. В конечном счете за будущее, ибо будущего в составе разлагающейся тоталитарной империи нет ни у кого. Собственно за это же бился СССР во Второй Мировой (хотя это и не совсем правда, в планы Гитлера в целом не входило полное уничтожение СССР, в то время как у Путина уничтожение суверенной краины является единственным пунктом повестки), тоже, наверное, бессмысленно было до последнего советского,а?

    0
    17
  • Д
    Дед
    24-го октября

    Может для начала Украина войну России объявит, а то как то не серьезно- у России СВО, у Украины защита от агрессии, а войны так вроде и нет.

    38
    1
  • Д
    Добрый
    Дед
    24-го октября

    Ты сразу на войну побежишь,раз тебя так волнует это вопрос?

    0
    11
Читать все комментарии

