«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 785

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
ФОТО: Unsplash

Заявления России свидетельствуют: Москва не собирается отступать от войны в Украине. Всё более очевидно, что Кремль не видит оснований для перемирия и продолжает поддерживать военную риторику, ссылаясь на «основные причины конфликта». Об этом на TV24 заявил майор Национальных вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш, пишет LA.LV.

Слайдиньш отметил, что такие заявления вновь доказывают: Россия не намерена останавливаться, и любые надежды на дипломатическое урегулирование на данном этапе выглядят иллюзорными.

Министерство иностранных дел России официально заявило, что российская армия не планирует заключать перемирие в Украине. По утверждению МИД, призывы к прекращению огня противоречат якобы достигнутым договорённостям между Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом на встрече в Аляске.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва стремится «устранить коренные причины конфликта». По его словам, итоги августовского саммита в Аляске не означают немедленного прекращения огня в Украине, а некоторые силы якобы пытаются убедить США изменить свою позицию.

Лавров добавил, что немедленное прекращение действий против Украины означало бы, что Москва «забыла коренные причины конфликта», а перемирие сейчас, по его мнению, «оставило бы большую часть Украины под властью нацистов».

Слайдиньш напомнил, что Россия неоднократно открыто заявляла о своих намерениях не останавливаться. На протяжении всей войны Кремль последовательно подчёркивал, что его военные требования остаются неизменными, и дал понять, что они будут достигнуты как военными, так и дипломатическими средствами. При этом Россия не готовит собственное общество к принятию какого-либо компромисса, который бы уступал заявленным целям.

«Лидеры Европы могут писать, призывать, но нужно действовать... У России нет пути назад — есть только путь вперёд. Назад она повернёт только тогда, когда в самой России всё закончится внутренне», — заявил Слайдиньш.

LA.LV

#война рф и украины #россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • A
    Aleks
    25-го октября

    Помню,сколько экспертов возникло из ниоткуда во времена Ковида. Даже какого то мальчика засунули в эксперты.Никита там какой то...Но был на той стороне,кто все это замутил,потому что Никитка то был тоже из этих,из ,,славян,,что ничего странного . Так и сейчас...Главное торгануть лицом и сказать текст ,который тебе написали,потому что на кону большие деньги и собо приближенные знают ,что войны ещё два месяца,но попилить надо ещё кучу бабла за это время,поэтому раздувают тему о длительном периоде,хотя чего то Спрудс и Ашераден рванули в Латгалию,видимо сроки их сильно жмут и за два месяца надо утянуть столько,сколько было запланировано на год. Тяжёлый труд у ребят 😈👽😛

    1
    3
  • Е
    Ехидный
    25-го октября

    дослужился только до майора , но большой эксперт в области геополитики !!! Латвийская армия непобедима , ведь в ней любой майоришка разбирается во всем - от космонавтики до гинекологии !!!

    30
    3

