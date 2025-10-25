Заявления России свидетельствуют: Москва не собирается отступать от войны в Украине. Всё более очевидно, что Кремль не видит оснований для перемирия и продолжает поддерживать военную риторику, ссылаясь на «основные причины конфликта». Об этом на TV24 заявил майор Национальных вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш, пишет LA.LV.

Слайдиньш отметил, что такие заявления вновь доказывают: Россия не намерена останавливаться, и любые надежды на дипломатическое урегулирование на данном этапе выглядят иллюзорными.

Министерство иностранных дел России официально заявило, что российская армия не планирует заключать перемирие в Украине. По утверждению МИД, призывы к прекращению огня противоречат якобы достигнутым договорённостям между Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом на встрече в Аляске.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва стремится «устранить коренные причины конфликта». По его словам, итоги августовского саммита в Аляске не означают немедленного прекращения огня в Украине, а некоторые силы якобы пытаются убедить США изменить свою позицию.

Лавров добавил, что немедленное прекращение действий против Украины означало бы, что Москва «забыла коренные причины конфликта», а перемирие сейчас, по его мнению, «оставило бы большую часть Украины под властью нацистов».

Слайдиньш напомнил, что Россия неоднократно открыто заявляла о своих намерениях не останавливаться. На протяжении всей войны Кремль последовательно подчёркивал, что его военные требования остаются неизменными, и дал понять, что они будут достигнуты как военными, так и дипломатическими средствами. При этом Россия не готовит собственное общество к принятию какого-либо компромисса, который бы уступал заявленным целям.

«Лидеры Европы могут писать, призывать, но нужно действовать... У России нет пути назад — есть только путь вперёд. Назад она повернёт только тогда, когда в самой России всё закончится внутренне», — заявил Слайдиньш.

LA.LV