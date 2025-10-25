Французский суд в пятницу приговорил к пожизненному заключению Дахбию Бенкиред, обвинённую в изнасиловании, пытках и убийстве французской школьницы Лолы Давье, пишет LETA со ссылкой на AFP.

27-летняя Дахбия Бенкиред получила пожизненный срок без права на условно‑досрочное освобождение, став первой женщиной во Франции, которой назначено это максимальное наказание.

Бенкиред признана виновной в убийстве 12‑летней Лолы Давье, совершённом в 2022 году в Париже. Дело шокировало Францию и вызвало волну настроений против иммиграции, поскольку у обвиняемой не было права находиться во Франции.

Бенкиред была задержана после исчезновения Давье на северо‑востоке Парижа. Тело девочки затем было найдено в чемодане в вестибюле здания, где её отец и мать работали смотрителями.

Ведущий судья процесса отметил «крайнее жестокое» совершённое преступление, охарактеризовав его как «настоящие пытки».

«При определении наказания суд учитывал неописуемый психологический вред, причинённый жертве и её семье в столь жестоких и почти невыразимых обстоятельствах», — заявил судья.

Прокурор ходатайствовал о назначении «неуменьшаемого пожизненного заключения» — высшей меры наказания по Уголовному кодексу Франции, чтобы отразить «особую тяжесть», «жестокость» преступления и страдания, причинённые семье.

Следователи установили, что Бенкиред изнасиловала и пытала девочку перед тем, как задушить её.

В начале судебного процесса на прошлой неделе обвиняемая извинилась за свои «ужасные» действия.

Трое судебно‑психиатрических экспертов отметили у подсудимой «психопатические» черты и признали, что у неё нет состояния психического здоровья, требующего лечения, которое делало бы её невменяемой.

Консервативные и крайне правые политики использовали это дело для призывов ужесточить иммиграционное законодательство, поскольку выяснилось, что срок студенческой визы Бенкиред истёк и она не выполнила приказ покинуть Францию.

Мать убитой девочки призвала политиков прекратить использовать смерть её дочери в своих интересах.