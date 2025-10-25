Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Суд Франции приговорил алжирку к пожизненному сроку за шокирующее убийство школьницы 0 525

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Суд Франции приговорил алжирку к пожизненному сроку за шокирующее убийство школьницы
ФОТО: Unsplash

Французский суд в пятницу приговорил к пожизненному заключению Дахбию Бенкиред, обвинённую в изнасиловании, пытках и убийстве французской школьницы Лолы Давье, пишет LETA со ссылкой на AFP.

27-летняя Дахбия Бенкиред получила пожизненный срок без права на условно‑досрочное освобождение, став первой женщиной во Франции, которой назначено это максимальное наказание.

Бенкиред признана виновной в убийстве 12‑летней Лолы Давье, совершённом в 2022 году в Париже. Дело шокировало Францию и вызвало волну настроений против иммиграции, поскольку у обвиняемой не было права находиться во Франции.

Бенкиред была задержана после исчезновения Давье на северо‑востоке Парижа. Тело девочки затем было найдено в чемодане в вестибюле здания, где её отец и мать работали смотрителями.

Ведущий судья процесса отметил «крайнее жестокое» совершённое преступление, охарактеризовав его как «настоящие пытки».

«При определении наказания суд учитывал неописуемый психологический вред, причинённый жертве и её семье в столь жестоких и почти невыразимых обстоятельствах», — заявил судья.

Прокурор ходатайствовал о назначении «неуменьшаемого пожизненного заключения» — высшей меры наказания по Уголовному кодексу Франции, чтобы отразить «особую тяжесть», «жестокость» преступления и страдания, причинённые семье.

Следователи установили, что Бенкиред изнасиловала и пытала девочку перед тем, как задушить её.

В начале судебного процесса на прошлой неделе обвиняемая извинилась за свои «ужасные» действия.

Трое судебно‑психиатрических экспертов отметили у подсудимой «психопатические» черты и признали, что у неё нет состояния психического здоровья, требующего лечения, которое делало бы её невменяемой.

Консервативные и крайне правые политики использовали это дело для призывов ужесточить иммиграционное законодательство, поскольку выяснилось, что срок студенческой визы Бенкиред истёк и она не выполнила приказ покинуть Францию.

Мать убитой девочки призвала политиков прекратить использовать смерть её дочери в своих интересах.

Читайте нас также:
#франция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
5
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Изображение к статье: В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа
Изображение к статье: Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа
Изображение к статье: Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет
Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет 168
Изображение к статье: РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ
РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ 2 1104
Изображение к статье: США готовят новые санкции против России
США готовят новые санкции против России 1 583
Изображение к статье: В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран
В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран 128

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 296
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 103
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 785
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 604
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 296
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео