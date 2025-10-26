Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Генштаб ВСУ признал присутствие 200 солдат ВС РФ в Покровске 0 607

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Генштаб ВСУ признал присутствие 200 солдат ВС РФ в Покровске
ФОТО: twitter

Генштаб ВСУ подтвердил, что в Покровске находятся около 200 российских военных. По данным ведомства, в городе идут стрелковые бои. Ранее о "более чем критической ситуации" в Покровске писала "Украинская правда":

Генштаб ВСУ подтвердил присутствие 200 российских военных в городе Покровск Донецкой области. Ситуация на этом направлении "остается сложной", поскольку "противник преобладает в количестве и увеличивает наступательные усилия". Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале украинского военного ведомства в воскресенье, 26 октября.

"Противник, за счет использования межпозиционного пространства и малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БПЛА", - заявили в Генштабе. Также отмечается, что попытки российской армии "продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке предотвращаются с помощью контрдиверсионных мероприятий".

Генштаб ВСУ также отчитался о том, что за последние 10 суток удалось восстановить контроль над двумя населенными пунктами - селами Кучеров Яр и Сухецкое. "C 21 августа 2025 года на этом участке (на "Очеретинском отрезке" под Покровском - Ред.) ситуация стабилизирована, восстановлен контроль над девятью населенными пунктами, еще девять - зачищено от диверсионных групп противника", - заявили в ведомстве.

"Украинская правда": 250 российских солдат вступают в стрелковые бои в Покровске

24 октября газета "Украинская правда" со ссылкой на источники в ВСУ сообщала о том, что ситуация в городе "более чем критическая" и что в нем уже находятся не менее 250 солдат ВС РФ. Отмечалось, что они вступают в стрелковые бои и "расстреливают украинских военных на позициях, в частности операторов БПЛА". Кроме того, российская армия с помощью дронов контролирует логистику, из-за чего украинским солдатам приходится идти по 10-15 км к позициям пешком.

Проблемы с логистикой сказываются и на расположенном неподалеку небольшом городе Мирноград, указывали в газете. "Украинские военные уже фиксировали на севере Мирнограда россиян. Защитники Мирнограда рискуют оказаться в окружении", - отмечало издание.

Генштаб ВС РФ: Завершено окружение солдат ВСУ на двух направлениях

Комментарий Генштаба ВСУ последовал через несколько часов после того, как глава Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о "завершении окружения" украинских войск на покровском и купянском направлениях. Утверждается, что в первом участке в окружении находятся 5,5 тысяч солдат, а во втором - до 5 тысяч.

Более того, Герасимов заявил об окружении Купянска. Бои вокруг города, который был под российской оккупацией в феврале-сентябре 2022 года, возобновились летом 2023-го.

Ранее власти Украины объявили эвакуацию 40 деревень возле Купянска

С сентября въезд в Купянск для гражданских закрыт. А 14 октября украинские власти начали эвакуацию семей из десятков деревень, расположенных неподалеку от города Купянска, где идут бои с российской армией. Такое решение приняли из-за "обострения ситуации" в регионе. Всего из 40 населенных пунктов планировалось вывезти 409 семей с 601 ребенком.

Читайте нас также:
#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: x.com/LLibertadAvanza
Изображение к статье: x.com/kadmitriev
Изображение к статье: Восточный Тимор стал 11-й страной-членом АСЕАН
Изображение к статье: В аэропорту Вильнюса возобновлены рейсы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Судороги и нелады с давлением: названы 7 главных признаков дефицита магния в организме
Люблю!
Изображение к статье: Пора взрослеть: почему мужчина после 18 продолжает зависеть от мамы и что делать
Люблю!
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Судороги и нелады с давлением: названы 7 главных признаков дефицита магния в организме
Люблю!
Изображение к статье: Пора взрослеть: почему мужчина после 18 продолжает зависеть от мамы и что делать
Люблю!
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео