"Альтернатива для Германии" "ведет себя как немецкая партия" Владимира Путина, заявил глава МВД ФРГ Александер Добриндт газете Das Handelsblatt. "Могу понять, когда ее поведение называют госизменой", - сказал он.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) "открыто демонстрирует свою близость" к президенту РФ и "ведет себя как немецкая партия" Владимира Путина. Об этом заявил глава МВД ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), интервью с которым немецкая газета Das Handelsblatt опубликовала в воскресенье, 26 октября.

"Такая позиция питает подозрения, что речь идет о чем-то большем, чем просто симпатия", - заявил Добриндт.

Глава МВД Тюрингии: AдГ выполняет задания Кремля

Министр внутренних дел федеральной земли Тюрингия Георг Майер (Georg Maier) 22 октября заявил Das Handelsblatt, что AдГ злоупотребляет своим правом парламентских запросов, чтобы целенаправленно собирать информацию о транспортной и цифровой инфраструктуре, а также водо- и энергоснабжении страны. "Создается впечатление, что AдГ с помощью своих запросов выполняет список заданий Кремля", - сказал Майер.

"В случае партии, которая так открыто поддерживает Путина, неудивительно, что высказываются такие подозрения", - в свою очередь отметил Добриндт. "Отдельные расследования в отношении членов или сотрудников АдГ усиливают эти подозрения. Насколько глубоки эти связи, должны выяснить следственные органы", - подчеркнул он.

Добриндт: Понимаю обвинения в госизмене

Зампредседателя фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер (Markus Frohnmaier) в 2018 году участвовал в организации "Ялтинского международного экономического форума", который поддерживали российские власти. В октябре 2025 года Фронмайер объявил о намерении посетить Москву для проведения политических переговоров.

"Руководство АдГ должно запретить эту поездку. Все остальное следует считать государственной изменой", - заявил в этой связи в интервью агентству dpa 14 октября генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер (Martin Huber).

В беседе с Das Handelsblatt Добриндт прокомментировал эту ситуацию: "АдГ защищает агрессивную войну Путина, игнорирует нарушение международного права и называет себя патриотической. Но настоящие патриоты любят свою страну и не ставят под сомнение право других народов на самоопределение". "Таким образом, АдГ - это не патриотическая партия, а партия Путина. Лично я могу понять, когда ее поведение называют государственной изменой", - подчеркнул глава МВД ФРГ.

Не считает целесообразным запрет АдГ

Депутаты ультраправых исключены из Комитета бундестага по контролю за деятельностью спецслужб из-за возможных рисков для безопасности, напомнила Das Handelsblatt.

"В любом случае, я считаю малоправдоподобным, что депутаты АдГ посещают российское посольство только для того, чтобы выпить кофе", - добавил Добриндт. Он уточнил, что создал рабочую группу с участием федеральных земель, которая готовится к возможным последствиям судебного одобрения классификации АдГ как "подтвержденной правой экстремистской организации". Речь будет идти о ряде положений, касающихся владения оружием, служебных прав и проверок безопасности.

"Процедура запрета явно не является темой этой рабочей группы. Я также не считаю это целесообразным с политической точки зрения. АдГ почувствовала бы, что ее заявления о роли жертвы подтверждаются, и извлекла бы из этого выгоду. Я не хочу дарить АдГ такой успех", - резюмировал собеседник Das Handelsblatt.

Парламентские запросы ультраправых

Ранее глава МВД Тюрингии сообщил, что только за последний год депутаты земельного парламента от "Альтернативы для Германии" подали 47 запросов - причем, по выражению министра, "с возрастающей интенсивностью и детализацией". "Особый интерес AдГ проявляет к полицейскому ИТ-оснащению и оборудованию, например, в области обнаружения и отражения дронов", - пояснил Майер. Помимо этого, предметом депутатских запросов являются технические средства и ресурсы, используемые для защиты населения, а также здравоохранение и деятельность бундесвера.

Тюрингское отделение AдГ, которое - как и партийную фракцию в местном ландтаге - возглавляет Бьёрн Хёкке (Björn Höcke), было признано земельным ведомством по охране конституции определенно правоэкстремистским. Сам Хёкке неоднократно привлекался к ответственности за использование запрещенных лозунгов периода нацизма.

Хёкке резко отверг обвинения главы МВД Тюрингии. В заявлении, обнародованном на своей странице в Facebook, он обвинил Георга Майера в том, что тот имеет проблемы с верховенством закона. "У него нет доказательств этих утверждений. Его беспокоит то, что оппозиция выполняет свою конституционную задачу: контролирует работу правительства и, при необходимости, критикует ее", - написал Хёкке.