Кличко назвал тяжелым положение Украины. Кто поможет стране? 2 1229

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кличко назвал тяжелым положение Украины. Кто поможет стране?
ФОТО: Youtube

Мэр Киева Виталий Кличко назвал положение Украины перед предстоящей зимой тяжелым. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, это будет самый сложный отопительный сезон за все последние годы из-за массированных атак на теплогенерирующие объекты. Более того, из-за постоянных перебоев в подаче энергии и роста цен заводы в стране могут закрыться.

Ранее The New York Times писал, что этой зимой домохозяйства на Украине рискуют остаться без достаточного отопления, а фабрики могут закрыться из-за перебоев с электричеством и роста цен. По данным издания, сложности могут возникнуть из-за повреждений газовых объектов. Стране не хватает миллиарды евро на восстановление энергетической инфраструктуры и закупку энергоносителей.

#европа
  • З
    Злой
    26-го октября

    Ну и какой смысл во всём этом, не победить, закон больших чисел, ну это всё равно что маленький ребёнок выходит на ринг против боксёра тяжеловеса, да ребёнок может побегать по ринге, но под удар смертельный всё равно попадёт, они бы о демографии подумали- огромное количество молодых людей погибло и погибнет, не родятся дети, население пойдёт на убыль.

  • Д
    Дед
    26-го октября

    Да с прежними фашистами тоже случилось подобное, сначала они кричали, что они супер нация и потом каялись. Надеюсь, это тенденция.

