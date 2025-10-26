Крупнейшими торговыми партнерами России в прошлом году стали Китай, Индия и Евросоюз.

Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Лидером по объемам торговли в 2024 году стал Китай. Страна провела сделок с РФ на сумму примерно в 244,8 млрд долларов. По данным издания, Пекин импортирует, преимущественно, такие российские товары, как нефть, газ, уголь.

На втором месте оказалась Индия, а Евросоюз занял третью строчку, оставаясь крупным торговым партнером с Россией, несмотря на санкции. Объем торговли составил 67,5 млрд евро.

Также усили торговые связи с Москвой в прошлом году такие страны, как Израиль, Армения, Узбекистан, Турция, Египет и Бразилия.