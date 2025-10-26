Baltijas balss logotype
Перечислены крупнейшие торговые партнеры России

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Перечислены крупнейшие торговые партнеры России
ФОТО: pixabay

Крупнейшими торговыми партнерами России в прошлом году стали Китай, Индия и Евросоюз.

Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Лидером по объемам торговли в 2024 году стал Китай. Страна провела сделок с РФ на сумму примерно в 244,8 млрд долларов. По данным издания, Пекин импортирует, преимущественно, такие российские товары, как нефть, газ, уголь.

На втором месте оказалась Индия, а Евросоюз занял третью строчку, оставаясь крупным торговым партнером с Россией, несмотря на санкции. Объем торговли составил 67,5 млрд евро.

Также усили торговые связи с Москвой в прошлом году такие страны, как Израиль, Армения, Узбекистан, Турция, Египет и Бразилия.

#китай #россия-евросоюз #экономика
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    26-го октября

    А один из главных партнеров Латвии, Россия.

    8
    1

