Полицейские ФРГ потребовали больше полномочий на вокзалах

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Полицейские ФРГ потребовали больше полномочий на вокзалах

Профсоюз полиции Германии потребовал предоставить работающим на вокзалах правоохранителям больше полномочий, а также увеличить число дежурящих там сотрудников.

Профсоюз полиции Германии (GdP) потребовал предоставить работающим на вокзалах правоохранителям больше полномочий, а также увеличить число дежурящих на крупных станциях сотрудников. Вторую инициативу поддержал министр внутренних дел страны Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), сообщает в воскресенье, 26 октября, агентство AFP.

"Более высокий уровень безопасности на вокзалах также способствует улучшению облика городов", - сказал Андреас Роскопф (Andreas Roßkopf), глава GdP, ссылаясь на получившие широкий резонанс слова федерального канцлера Фридриха Мерца (Friedrich Merz). По словам Роскопфа, федеральной полиции на вокзалах также следует предоставить дополнительные полномочия: например, возможность досмотра людей без предъявления подозрения.

С увеличением числа правоохранителей на вокзалах согласился Добриндт. "Центры наших городов должны оставаться местами встреч, а не угроз. Для этого требуется присутствие полиции и принятие ею профилактических мер, особенно актуально это в очагах преступности", - сказал министр в интервью газете Rheinische Post. Отдельно он отметил важность работы правоохранителей на вокзалах.

Ужесточения контроля на вокзалах просят и в ассоциации пассажиров

Больше инвестиций в обеспечение безопасности и чистоты на вокзалах от политиков потребовали и в Pro Bahn - ассоциации пассажиров Германии. "Бездомные, наркоманы, пьяницы и группы агрессивно настроенных людей на вокзалах заставляют в особенности женщин избегать поездок на поездах по вечерам", - заявил председатель организации Детлеф Нойс (Detlef Neuß). Среди предложенным им мер - усиление полицейских проверок.

А в Ассоциации немецких криминалистов (BDK) также призвали улучшить освещение на вокзалах и установить системы видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта (ИИ). При этом речь идет не о биометрическом распознавании лиц, а о "целевом, контролируемом законом применении: например, для поиска пропавших без вести или предотвращения террористических угроз".

