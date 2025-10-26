Baltijas balss logotype
Путин о новой ракете: «Это уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет» 2 618

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Путин о новой ракете: «Это уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет»
ФОТО: Thought Co

Вооруженные силы России объявили об испытании ядерной ракеты "Буревестник". По словам президента Путина, это успех, а такого "уникального оружия ни у кого в мире нет".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 22 октября было проведено испытание ядерной ракеты "Буревестник". Как сообщается, ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела расстояние в 14 000 километров. Герасимов добавил, что "это не предел".

Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что разработка ракеты началась после выхода США из Договора о баллистических ракетах 1972 года в декабре 2001 года. В Минобороны РФ подчеркнули: "Создание новых систем стратегического оружия направлено на повышение обороноспособности и предотвращение агрессии против России и ее союзников".

Президент России Владимир Путин утеврждает, что крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" не имеет аналогов в мире. Об этом он заявил во время посещения командного пункта Объединенной группировки войск.

"У меня есть отраслевой доклад, и оценки Министерства обороны общеизвестны. Все-таки это уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире, - сказал Путин. - Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что, да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторю, высокого класса".

Пентагон, по словам ТАСС, признал, что ракета "Буревестник" способна наносить удары практически с любого носителя "благодаря своей исключительной дальности и автономности".

Что мы знаем о ракете "Буревестник

По словам Владимира Путина и Министерства обороны РФ, ракета "Буревестник" сопоставима по размерам с крылатой ракетой Х-101, но имеет на несколько порядков больший радиус действия за счет малогабаритной ядерной силовой установки. По официальным данным, ракета может запускаться с наклонной платформы с помощью съемного ракетного ускорителя.

По мнению российских военных экспертов, "Буревестник" в полтора-два раза крупнее Х-101, крылья расположены в верхней части фюзеляжа, а не под ним, и имеет характерные выступы, в которых, вероятно, происходит нагрев воздуха ядерным реактором. Большая масса ракеты исключает такие самолеты, как Ту-160 и Ту-95, в качестве возможных носителей. По данным российских источников, она имеет эллиптическую носовую часть размером около 12 метров на старте и 9 метров в полете.

Различные анализы предполагают, что в ней используется реактивный или турбореактивный двигатель, что предполагает радиоактивные выбросы в течение всего периода эксплуатации, в отличие от обычных силовых установок. Британская разведка описывает его как дозвуковую крылатую ракету с ядерной силовой установкой, обладающую глобальной дальностью и практически неограниченным временем полета, способную атаковать с неожиданных направлений.

Однако западные эксперты ставят под сомнение ее стратегическую целесообразность, указывая на то, что она будет столь же уязвима, как и любая другая ракета.

Тем временем находящийся в США с дипломатической миссией спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, чтов ходе переговоров с представителями Белого дома российская сторона уведомила США об успешных испытаниях новой крылатой ракеты "Буревестник", а также об оперативной обстановке на украинском фронте.

"Очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США, - отметил Дмитриев в обращении в своём телеграм-канале. Он также сказал, в Белом доме получили данные о том, что войска РФ окружили украинские силы в районах Красноармейска и Купянска.

По словам Дмитриева, диалог с американской стороной проходит в исключительно сложных условиях Из-за якобы попыток "заблокировать донесение ключевой информации" до Белого дома.

Дмитриев в очередной раз подчеркнул: Москва продолжает настаивать на том, что разрешение конфликта с Украиной возможно только через устранение его первопричин, а не симптомов

Дмитриев прибыл в США в пятницу и анонсировал несколько встреч с несколькими представителями администрации Трампа. Цель - поиски путей продолжения диалога, "исходя из уважительного отношения к интересам России".

(2)
  • bt
    bory tschist
    26-го октября

    ... помнится, "законодателями автомобильной моды" – однажды уже были

    2
    4
  • С
    Сарказм
    26-го октября

    Разумеется, ни у кого нет, все разработки по этой теме были закрыты и в Штатах и в СССР еще в 60-ых, после того, как стало понятно, что запускать работающий ядерный реактор на ракете - не самая трезвая идея, в первую очередь для самих запускающих. Кстати, интересно, а где она намотала 14000 км (максимальная протяженность территории РФ не дотягивает до 10000 км), вероятно над скрепной территорией туда-сюда летала, с чем я рабсиян и поздравляю, ибо фонить эта дура должна немилосердно. В обычных условиях, реакторы защищают тоннами бетона и свинца, на ракету вкорячить ничего похожего не представляется возможным, она просто не взлетит, а иным способом остановить жесткое излучение реактора не представляется возможным. Крайне радиоактивной будет и реактивная струя, выбрасываемая из ракеты на всем протяжении полета. И уж совсем интересно, как они закончили "испытание", ведь ракета мягко садиться не обучена, жесткая же посадка/приводнение немнуемо приведет к разрушению активной зоны реактора с созданием рукотворного миниЧернобыля, самоликвидация же ракеты в воздухе будет аналогична взрыву очень грязной бомбы в воздухе с разлетом крайне радиоктивных обломков и обраованием радиоактивного облака, которое будет перемещаться с ветром на сотни километров и выпадать дождями на кого бог пошлет. Провернуть что-либо подобное даже над своей территорией так, чтобы это не зафиксировали службы наблюдения НАТО невозможно по определению (также как они зфиксировали прошлое испытание этой вундервафли, закончившееся катастрофой). В этот же раз они молчат, так что вероятно дед сп...дел, уж очень ему "бесполезные" трамповские санкции не по сердцу пришлись, пытается угрозить миру очередной аналоговнетной хренью. Тем более, что насчет "незаметности" сп...дел точно, ракета мало того, что должна жестко радиоактивно фонить, так еще и должна разогреваться до очень нехилых температур (плешивому вероятно невдомек, что большая часть выделяемой при ядерной реакции энергии неминуемо уходит именно в тепло, поэтому для охлаждения реакторов используют гигантские водохранилища и целые реки, в ракете зафигачить достаточную систему охлаждения вообще малореально, но даже если и, то отведенное тепло надо куда-то сбрасывать,а единственное "куда-то" в летящей ракете - это окружающая атмосфера. Так что эта вундервафля неминуемо будет на всех радарах светиться на сотни километров, излучая во всех возможных диапазонах).

    4
    14

