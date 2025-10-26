Вооруженные силы России объявили об испытании ядерной ракеты "Буревестник". По словам президента Путина, это успех, а такого "уникального оружия ни у кого в мире нет".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 22 октября было проведено испытание ядерной ракеты "Буревестник". Как сообщается, ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела расстояние в 14 000 километров. Герасимов добавил, что "это не предел".

Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что разработка ракеты началась после выхода США из Договора о баллистических ракетах 1972 года в декабре 2001 года. В Минобороны РФ подчеркнули: "Создание новых систем стратегического оружия направлено на повышение обороноспособности и предотвращение агрессии против России и ее союзников".

Президент России Владимир Путин утеврждает, что крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" не имеет аналогов в мире. Об этом он заявил во время посещения командного пункта Объединенной группировки войск.

"У меня есть отраслевой доклад, и оценки Министерства обороны общеизвестны. Все-таки это уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире, - сказал Путин. - Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что, да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторю, высокого класса".

Пентагон, по словам ТАСС, признал, что ракета "Буревестник" способна наносить удары практически с любого носителя "благодаря своей исключительной дальности и автономности".

Что мы знаем о ракете "Буревестник

По словам Владимира Путина и Министерства обороны РФ, ракета "Буревестник" сопоставима по размерам с крылатой ракетой Х-101, но имеет на несколько порядков больший радиус действия за счет малогабаритной ядерной силовой установки. По официальным данным, ракета может запускаться с наклонной платформы с помощью съемного ракетного ускорителя.

По мнению российских военных экспертов, "Буревестник" в полтора-два раза крупнее Х-101, крылья расположены в верхней части фюзеляжа, а не под ним, и имеет характерные выступы, в которых, вероятно, происходит нагрев воздуха ядерным реактором. Большая масса ракеты исключает такие самолеты, как Ту-160 и Ту-95, в качестве возможных носителей. По данным российских источников, она имеет эллиптическую носовую часть размером около 12 метров на старте и 9 метров в полете.

Различные анализы предполагают, что в ней используется реактивный или турбореактивный двигатель, что предполагает радиоактивные выбросы в течение всего периода эксплуатации, в отличие от обычных силовых установок. Британская разведка описывает его как дозвуковую крылатую ракету с ядерной силовой установкой, обладающую глобальной дальностью и практически неограниченным временем полета, способную атаковать с неожиданных направлений.

Однако западные эксперты ставят под сомнение ее стратегическую целесообразность, указывая на то, что она будет столь же уязвима, как и любая другая ракета.

Тем временем находящийся в США с дипломатической миссией спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, чтов ходе переговоров с представителями Белого дома российская сторона уведомила США об успешных испытаниях новой крылатой ракеты "Буревестник", а также об оперативной обстановке на украинском фронте.

"Очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США, - отметил Дмитриев в обращении в своём телеграм-канале. Он также сказал, в Белом доме получили данные о том, что войска РФ окружили украинские силы в районах Красноармейска и Купянска.

По словам Дмитриева, диалог с американской стороной проходит в исключительно сложных условиях Из-за якобы попыток "заблокировать донесение ключевой информации" до Белого дома.

Дмитриев в очередной раз подчеркнул: Москва продолжает настаивать на том, что разрешение конфликта с Украиной возможно только через устранение его первопричин, а не симптомов

Дмитриев прибыл в США в пятницу и анонсировал несколько встреч с несколькими представителями администрации Трампа. Цель - поиски путей продолжения диалога, "исходя из уважительного отношения к интересам России".