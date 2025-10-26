Baltijas balss logotype
У России есть одно фундаментальное преимущество перед Западом - Дональд Туск

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
Euronews
Изображение к статье: У России есть одно фундаментальное преимущество перед Западом - Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью британской газете The Sunday Times заявил, что Украина готова воевать с Россией "еще два-три года". Его заявление было основано на телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Туск пояснил, что разговор состоялся в четверг и касался продолжающейся войны, а также растущей угрозы со стороны России в отношении всей Западной Европы. Премьер-министр заверил Киев в неизменной поддержке Польши и в своей вере в победу Украины.

"Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство, - сказал Туск. - Самый важный вопрос сейчас - сколько еще жертв нам придется вынести".

Глава польского правительства также рассказал, что, несмотря на призывы США и администрации Дональда Трампа начать мирные переговоры, президент Зеленский по-прежнему полон решимости продолжать борьбу.

"Президент Зеленский сказал мне в четверг, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова воевать еще два или три года", - сказал Туск.

Премьер-министр добавил, что у России по-прежнему есть "одно фундаментальное преимущество перед Западом - готовность продолжать войну".

#война на украине #мнения
(1)
  • A
    Aleks
    26-го октября

    А хозяева Туска,Зеленского и Путина заявляют,что война закончится до 15 января 2026 года...😛И кому верить?;😀

    1
    9

