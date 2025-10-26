Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о резком увеличении числа молодых мужчин из Украины, прибывающих в Европу, и отметил, что этот вопрос стал одной из ключевых тем обсуждения в Евросоюзе.

По словам политика, на фоне призывов выделить Киеву 140 миллиардов евро на два года члены ЕС задаются вопросом, «должно ли это так работать», если при этом тысячи украинцев призывного возраста уезжают за границу.

Как отметил Фицо, в Брюсселе «очень серьезно» обсуждалась ситуация, при которой Европа продолжает направлять Украине деньги и оружие, в то время как «все больше молодых парней в возрасте от 18 до 22 лет» приезжают в ЕС.