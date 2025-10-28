Baltijas balss logotype
Трамп назвал страну с самыми сильным оружием 1 1523

В мире
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп назвал страну с самыми сильным оружием
ФОТО: Global Look Press

Трамп: США обладают сильнейшими вооруженными силами в мире.

Президент Дональд Трамп заявил, что США обладают сильнейшими вооруженными силами в мировой истории. Его выступление транслируется на YouTube-канале Белого дома.

«У США самые сильные и мощные вооруженные силы в истории мира», — заявил американский лидер, выступая на авианосце USS George Washington на американской военной базе в Японии.

По словам Трампа, ни у одной страны в мире нет такого оружия, как у США. Глава Белого дома добавил, что американские войска будут «только сильнее и мощнее», чем когда-либо.

Оставить комментарий

(1)
  • 28-го октября

    если не секрет, о чём статья?

    14
    4

