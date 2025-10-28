В Германии большинство женщин ощущают себя небезопасно в общественных местах, свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Согласно опросу, проведённому институтом изучения общественного мнения Civey по заказу медиагруппы Funke, 55% опрошенных женщин признались, что чувствуют себя небезопасно в любом из указанных общественных мест — на улицах, в общественном транспорте или в парках.

Наихудшая репутация была у ночных клубов и железнодорожных вокзалов — здесь в безопасности себя ощущали лишь 14% женщин.

Среди всех респондентов, включая мужчин, 49% заявили, что не чувствуют себя в безопасности ни в одном из упомянутых общественных мест.

По информации Civey, опрос был репрезентативным. В нём приняли участие 5000 человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился онлайн с 23 по 27 октября.

Несмотря на то, что высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о связи иммиграции с проблемами в городах вызвали протесты сотен людей, 47% опрошенных оценили его заявления положительно, а 42% — отрицательно.

14 октября Мерц заявил, что федеральное правительство исправляет ошибки прошлого в иммиграционной политике и добивается прогресса.

«Однако проблема имиджа городов у нас, конечно, есть, поэтому федеральный министр внутренних дел упрощает и осуществляет масштабные депортации», — сказал он.

Позже Мерц уточнил, что речь шла об иммигрантах без вида на жительство, которые не работают и не соблюдают действующие в Германии правила.

Заявления Мерца были раскритикованы как расистские, так как в них усмотрели предположение, что депортации должны быть направлены против жителей городов, состав которых гораздо более разнообразен, чем в сельской местности Германии. Канцлера за его высказывания раскритиковали как социал-демократы (СДПГ), входящие в возглавляемую им коалицию, так и представители оппозиционных левых сил.