Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Покровске продолжаются бои - Зеленский 1 842

В мире
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Покровске продолжаются бои - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в понедельник заявил, что в городе Покровск Донецкой области продолжаются боевые действия, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«Разговаривал с военными — особое внимание Покровску и прилегающим районам. Там сейчас сосредоточены самые мощные силы оккупантов и высокая штурмовая активность. В городе продолжаются бои — это их главная цель, именно Покровск», — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Ранее президент Украины сообщил, что российские войска возобновили попытки захвата Покровска — в городе идут ожесточённые бои, действуют диверсионно-разведывательные группы, а украинская армия, по словам Зеленского, сталкивается с логистическими трудностями.

Министерство обороны России ранее заявило, что российские штурмовые группы «ведут активные наступательные действия с целью расширения зоны контроля вблизи железнодорожной станции».

Читайте нас также:
#война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    28-го октября

    Сталин уже брал Берлин,а Вова Путин Покровск ещё не взял. Вот он,масштаб личности в истории .

    4
    20

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Импортные плавсредства должны помочь ВСУ. Иконка видео
Изображение к статье: x.com/BMWE_
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео