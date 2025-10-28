Президент Украины Владимир Зеленский вечером в понедельник заявил, что в городе Покровск Донецкой области продолжаются боевые действия, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«Разговаривал с военными — особое внимание Покровску и прилегающим районам. Там сейчас сосредоточены самые мощные силы оккупантов и высокая штурмовая активность. В городе продолжаются бои — это их главная цель, именно Покровск», — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Ранее президент Украины сообщил, что российские войска возобновили попытки захвата Покровска — в городе идут ожесточённые бои, действуют диверсионно-разведывательные группы, а украинская армия, по словам Зеленского, сталкивается с логистическими трудностями.

Министерство обороны России ранее заявило, что российские штурмовые группы «ведут активные наступательные действия с целью расширения зоны контроля вблизи железнодорожной станции».