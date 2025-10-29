Министр экономики и энергетики ФРГ Катeрина Райхе раскритиковала экономическую модель страны и призвала к реформам. По ее словам, проблемы сегодняшней Германии - засилие бюрократии, дорогая энергия и высокие налоги, пишет DW.

Экономика Германии не выдерживает конкуренции на международном рынке из-за высоких цен на энергию, больших налогов и засилия бюрократии. Об этом заявила министр экономики и энергетики ФРГ Катeрина Райхе (Katherina Reiche) в Берлине во вторник, 28 октября, на конференции о внешней торговле с участием немецких бизнесменов.

Райхе: Германия упускает технологический рывок

"Германия обложила свои компании чрезмерным регулированием и высокими ценами на энергию, ставшими следствием ошибочной энергетической политики. Из-за этого производство стало дороже. При этом выстроено социальное государство, которое в нынешних своих масштабах является бременем для рабочих мест и стоимости труда", - сказала Райхе, вступившая в должность в мае 2025 года.

"Сейчас мы неконкурентноспособны с нашими структурами, - добавила она. - Мы упускаем время все более ускоряющегося технологического рывка". Среди проблем экономики ФРГ министр назвала и "невероятно высокие налоги".

Райхе: Экономический миропорядок рухнул, нужна фрагментарность

Райхе указала на глобальные геополитические конфликты, в том числе между США и Китаем. "Германия оказалась в центре глобальной напряженности между открытыми рынками и геополитическими властными интересами. От того, как мы справимся с этим, будет зависеть, сможем ли мы остаться высокоразвитой экономической державой", - сказала министр.

По ее мнению, либеральный экономический миропорядок остался в прошлом. "И он не вернется, по крайней мере в ближайшем будущем", - прогнозирует Райхе.

Она считает, что сегодня мировая экономика все более фрагментирована и сосредоточена на отдельных регионах. Как пример успешной политики в этих условиях Райхе привела поездки Дональда Трампа в Азию, где тот "систематически" привлекает инвестиции от каждой из стран в отдельности.

Райхе: Евросоюз стал регуляторным тормозом

Министр призвала к фундаментальным реформам, в том числе на уровне Евросоюза. "ЕС должен сосредоточиться на том, чтобы стать движущей силой сильной конкуренции, а не рассматривать себя как регуляторный тормоз. Мы должны стать не Силиконовой долиной бюрократии, а Силиконовой долиной прорывов", - заявила Райхе.

Она призвала немецкие компании расширять цепочки поставок, чтобы избежать односторонней зависимости от Китая. "Я не понимаю, почему после пандемии коронавируса и газового кризиса некоторые компании все еще полагаются на стратегию одного источника", - возмутилась министр.

Она видит особый потенциал в таких рынках, как Вьетнам и Мексика. При освоении этих и других новых рынков немецких бизнес должен проявлять больше смелости, уверена Райхе. "Как ваши предшественники открывали китайский рынок 30, 40 и даже 20 лет назад? Без каких-либо соглашений о свободной торговле, - сказала она. - Они шли туда. Они инвестировали. Они пошли на риск, потому что увидели возможности в этой огромной стране".

DW